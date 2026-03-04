Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

Las gangas regresan este fin de semana a Fene con el Outlet, con la participación de 17 tiendas

Se celebrará el viernes, el sábado y domingo, contando con la ambientación musical de Galiza Sound Machine

Redacción
04/03/2026 16:45
Edición pasada del Outlet fenés
Edición pasada del Outlet fenés
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Entre el 6 y el 8 de marzo, el Concello de Fene organiza una nueva edición de su Outlet, una iniciativa que busca apostar por el comercio de proximidad y en la que tomarán parte un total de 17 establecimientos.

La propuesta se desarrollará en los propios locales participantes, en horario de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas el viernes y el sábado, y de 11.00 a 13.30 en la jornada del domingo.

Los grandes descuentos llegarán este fin de semana a Fene con una nueva edición del Outlet

Más información

“O Outlet é unha oportunidade para dinamizar o comercio local e incentivar as compras de proximidade, ofrecendo á veciñanza produtos de calidade a prezos atractivos”, aseveró la concejala de Promoción Económica, Ángeles Coira, que aprovechó para animar a los vecinos y vecinas “a percorrer os establecementos participantes”, apoyando a un sector “que é unha peza clave na vida económica e social do concello”.

Establecimientos

Desde el Ayuntamiento informaron de que en esta ocasión se han sumado a la iniciativa las siguientes tiendas: MasSport, DaMa, Bualá, El Baúl de Bego, Lencería Loly Calvo, Costuras, Calzados Locay, Mayka Moda, Koralli Boutique, Jomer, Kenia, Berline, A Tenda Agasallos, Dani Reparaciones y Complementos, Cáprica Comics y Juegos, Arrecendo y Luale114.

Como complemento a las compras, el Outlet de Fene contará con la ambientación musical de Galiza Sound Machine, que actuará tanto en la jornada de mañana viernes como en la del sábado en horario de tarde, “contribuíndo a crear ambiente nas rúas”, remarca el Consistorio que dirige Sandra Permuy, que recuerda que la propuesta cuenta con el apoyo económico de la Diputación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Edición pasada del Outlet fenés

Las gangas regresan este fin de semana a Fene con el Outlet, con la participación de 17 tiendas
Redacción
El programa que organizan Memoria Histórica Democrática, Fuco Buxán y Poesía Salvaxe continúa este jueves en el Ateneo Ferrolán

Inaugurado el programa de actividades en memoria del 10 de marzo en Ferrol
Rita Tojeiro Ces
Un momento de las jornadas sobre IA en los centros educativos

Diputación y Citic acercaron al alumnado del IES de Fene la IA generativa
Redacción
Acto de inauguración de la exposición de Xaime Quessada en la Casa da Cultura de Fene

Tres entidades recuerdan el 10 de marzo del 72 desde este martes en el Ateneo Ferrolán
Redacción