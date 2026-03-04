Las gangas regresan este fin de semana a Fene con el Outlet, con la participación de 17 tiendas

Edición pasada del Outlet fenés Daniel Alexandre

Entre el 6 y el 8 de marzo, el Concello de Fene organiza una nueva edición de su Outlet, una iniciativa que busca apostar por el comercio de proximidad y en la que tomarán parte un total de 17 establecimientos.

La propuesta se desarrollará en los propios locales participantes, en horario de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas el viernes y el sábado, y de 11.00 a 13.30 en la jornada del domingo.

Los grandes descuentos llegarán este fin de semana a Fene con una nueva edición del Outlet Más información

“O Outlet é unha oportunidade para dinamizar o comercio local e incentivar as compras de proximidade, ofrecendo á veciñanza produtos de calidade a prezos atractivos”, aseveró la concejala de Promoción Económica, Ángeles Coira, que aprovechó para animar a los vecinos y vecinas “a percorrer os establecementos participantes”, apoyando a un sector “que é unha peza clave na vida económica e social do concello”.

Establecimientos

Desde el Ayuntamiento informaron de que en esta ocasión se han sumado a la iniciativa las siguientes tiendas: MasSport, DaMa, Bualá, El Baúl de Bego, Lencería Loly Calvo, Costuras, Calzados Locay, Mayka Moda, Koralli Boutique, Jomer, Kenia, Berline, A Tenda Agasallos, Dani Reparaciones y Complementos, Cáprica Comics y Juegos, Arrecendo y Luale114.

Como complemento a las compras, el Outlet de Fene contará con la ambientación musical de Galiza Sound Machine, que actuará tanto en la jornada de mañana viernes como en la del sábado en horario de tarde, “contribuíndo a crear ambiente nas rúas”, remarca el Consistorio que dirige Sandra Permuy, que recuerda que la propuesta cuenta con el apoyo económico de la Diputación.