Fene

La Concejalía de Medio Ambiente advierte de la prohibición de abandonar gatos en las colonias felinas en Fene

Inciden en que “débense buscar refuxios, protectoras ou recolocación responsable”

Redacción
02/03/2026 18:56
Dos gatos de una de las colonias felinas de Fene
Dos gatos de una de las colonias felinas de Fene
Cedida
Fene da un toque de atención a la vecindad y recuerda que está prohibido abandonar gatos en las colonias felinas

La Concejalía de Medio Ambiente explica que se trata de grupos de felinos previamente castrados, controlados y alimentados por personas voluntarias, y que podrían producirse “pelexas e transmitirlles enfermidades”

Por ello, inciden en que “débense buscar refuxios, protectoras ou recolocación responsable”.

Fene vuelve a convocar a la hostelería local en el XVI Concurso de Tapas
redacción ferrol
Un momento de la intervención de Mon Fernández

El BNG exige rehabilitar el IES de Fene ante el “riesgo inminente” para la comunidad educativa
Redacción
El gobierno fenés prepara la licitación de nuevas actuaciones, por valor de 70.000 euros

Fene lleva a cabo trabajos de mantenimiento en la red vial secundaria
Redacción