Fene
La Concejalía de Medio Ambiente advierte de la prohibición de abandonar gatos en las colonias felinas en Fene
Inciden en que “débense buscar refuxios, protectoras ou recolocación responsable”
Fene da un toque de atención a la vecindad y recuerda que está prohibido abandonar gatos en las colonias felinas.
La Concejalía de Medio Ambiente explica que se trata de grupos de felinos previamente castrados, controlados y alimentados por personas voluntarias, y que podrían producirse “pelexas e transmitirlles enfermidades”.
Por ello, inciden en que “débense buscar refuxios, protectoras ou recolocación responsable”.