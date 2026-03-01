Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Gastronomía

Fene vuelve a convocar a la hostelería local en el XVI Concurso de Tapas

El certamen, cuyo plazo de inscripción está abierto, se celebrará entre el 10 y el 19 de abril

Redacción Ferrol
01/03/2026 14:17
La cita cumple esta edición 16 años
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Fene acaba de abrir el plazo de inscripción para participar en el XVI Concurso de Tapas, previsto para las jornadas del 10 al 19 de abril, tras la Semana Santa y cuando el sector reduce el volumen de clientela.

Los establecimientos hosteleros del municipio que quieran sumarse a esta iniciativa de promoción gastronómica y dinamización económica ya pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 13 de marzo.

Como en anteriores ocasiones, la inscripción puede hacerse a través del registro general del Concello o de la sede electrónica en el caso de las personas físicas, o exclusivamente a través de la sede electrónica si se trata de personas jurídicas. Asimismo, será obligado enviar una fotografía de la tapa con la que concurran al certamen durante el período de inscripción, haciéndola llegar al correo electrónico: desenvolvemento.local@fene.gal.

La cita gastronómica se desarrollará los viernes, de 20 a 22 horas; los sábados en turno de comida y cena, de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.00, y los domingos, de 13.00 a 15.00 horas. El precio de cada tapa no cambia con respecto a campañas pasadas y se servirá a 2,50 euros.

La concejala de Promoción Económica, Ángeles Coira, animó un año más a los establecimientos del municipio a participar, destacando que se trata de una “oportunidade para amosar a creatividade e calidade da hostalaría local, ao tempo que se impulsa a actividade económica e se convida á veciñanza e ás persoas visitantes a percorrer o noso concello a través da gastronomía”.

Un año más, el concurso contará con premios del jurado y de votación popular para las tapas y habrá incentivos para que la clientela se anime a votar como un viaje, servicios de limpieza de tapicería de automóbil, suscripciones a gimnasios, electrodomésticos, productos gourmet, clases de música, etc.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Fene vuelve a convocar a la hostelería local en el XVI Concurso de Tapas
redacción ferrol
Un momento de la intervención de Mon Fernández

El BNG exige rehabilitar el IES de Fene ante el “riesgo inminente” para la comunidad educativa
Redacción
El gobierno fenés prepara la licitación de nuevas actuaciones, por valor de 70.000 euros

Fene lleva a cabo trabajos de mantenimiento en la red vial secundaria
Redacción
O ano pasado, Francisco Rodríguez presentou "Desvendando Rosalía e a súa obra", no Antigo Hospicio de Ferrol

Un recital, unha charla e un coloquio lembran o legado rosaliano na cita que propón o Concello de Fene
Redacción