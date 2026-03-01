Fene vuelve a convocar a la hostelería local en el XVI Concurso de Tapas

La cita cumple esta edición 16 años AEIG

El Concello de Fene acaba de abrir el plazo de inscripción para participar en el XVI Concurso de Tapas, previsto para las jornadas del 10 al 19 de abril, tras la Semana Santa y cuando el sector reduce el volumen de clientela.

Los establecimientos hosteleros del municipio que quieran sumarse a esta iniciativa de promoción gastronómica y dinamización económica ya pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 13 de marzo.

Como en anteriores ocasiones, la inscripción puede hacerse a través del registro general del Concello o de la sede electrónica en el caso de las personas físicas, o exclusivamente a través de la sede electrónica si se trata de personas jurídicas. Asimismo, será obligado enviar una fotografía de la tapa con la que concurran al certamen durante el período de inscripción, haciéndola llegar al correo electrónico: desenvolvemento.local@fene.gal.

La cita gastronómica se desarrollará los viernes, de 20 a 22 horas; los sábados en turno de comida y cena, de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.00, y los domingos, de 13.00 a 15.00 horas. El precio de cada tapa no cambia con respecto a campañas pasadas y se servirá a 2,50 euros.

La concejala de Promoción Económica, Ángeles Coira, animó un año más a los establecimientos del municipio a participar, destacando que se trata de una “oportunidade para amosar a creatividade e calidade da hostalaría local, ao tempo que se impulsa a actividade económica e se convida á veciñanza e ás persoas visitantes a percorrer o noso concello a través da gastronomía”.

Un año más, el concurso contará con premios del jurado y de votación popular para las tapas y habrá incentivos para que la clientela se anime a votar como un viaje, servicios de limpieza de tapicería de automóbil, suscripciones a gimnasios, electrodomésticos, productos gourmet, clases de música, etc.