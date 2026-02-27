El BNG exige rehabilitar el IES de Fene ante el “riesgo inminente” para la comunidad educativa

Un momento de la intervención de Mon Fernández BNG

El diputado comarcal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Mon Férnández presentó una proposición no de ley en el Parlamento para que la Xunta incluyese una partida en los presupuestos de 2026 destinada a realizar una actuación urgente en las instalaciones del IES de Fene.

La medida fue rechazada con los votos en contra del PP y buscaba terminar con el “abandono escandaloso e irresponsable” del centro, que podría derivar en un “accidente grave a causa da neglixencia da Xunta”, advierten los nacionalistas. En este sentido, Fernández recordó el reciente desprendimiento de una cornisa en la única entrada de uno de los edificios que componen el centro, con oferta de ESO, Bachillerato, ciclos medios, superiores y FP básica. También aludió a “fendas visíbeis en fachadas e paredes, unha estrutura metálica totalmente corroída cunha pasarela en risco de derrube e pingueiras alarmantes en talleres e aulas”.

El BNG incide en que las instalaciones, con más de 420 personas integrando la comunidad educativa, tienen más de 40 años de antigüedad y no cumpren las “mínimas condicións de idoneidade, accesibilidade nin seguridade”, además de carecer, relató el diputado nacionalista, “de persoal administrativo, reducido a unha terceira parte, e a ausencia dunha pista cuberta para o alumnado”, lamentó.

Por todo ello, desde la formación reclamaban a Xunta una partida económica destinada a una actuación “urxente” que pusiese fin a una situación que consideran de “xogo con lume”.