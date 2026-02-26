Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fene lleva a cabo trabajos de mantenimiento en la red vial secundaria

El Concello prepara nuevas actuaciones, con una inversión conjunta de unos 70.000 euros

Redacción
26/02/2026 19:33
El gobierno fenés prepara la licitación de nuevas actuaciones, por valor de 70.000 euros
Las tareas permiten mejorar la transitabilidad de los viales
Concello
Fene acomete estos días diversos trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de caminos municipales. El ejecutivo que dirige Sandra Permuy explica que las intervenciones se llevan a cabo en viales que presentan un grado de deterioro “de consideración” debido al paso del tiempo, al intenso tráfico o a las condiciones meteorológicas adversas. Así, las tareas se centran en la limpieza superficial de la vía, el perfilado y regularización del terreno y la aportación de zahorra artificial en aquellos puntos más dañados.

Estas labores ya se han llevado a cabo en los caminos de Buios y Rañoa (Sillobre), Rego da Moa (Barallobre) y Casal (Magalofes), y continuarán ahora en Tellerías (San Valentín) y en diversos puntos de la parroquia de Fene.

Imagen de archivo de maquinaria realizando desbroces en el municipio

Fene licita el servicio de desbroce para actuar en 420 kilómetros de su red viaria municipal

“Estas actuacións responden á necesidade de dar unha resposta áxil aos danos provocados polo mal tempo, garantindo as condicións axeitadas de seguridade e transitabilidade na rede viaria municipal”, declaró la alcaldesa.

El Concello prepara ahora la licitación de nuevas intervenciones de acondicionamiento, con una inversión conjunta que ronda los 70.000 euros. Así, se prevé la adecuación del Camiño do Sartego, las inmediaciones de Doutor Sixto Mauriz y el vial entre la carretera do Peirao y O Souto.

Redacción
