Fene lleva a cabo trabajos de mantenimiento en la red vial secundaria

Fene acomete estos días diversos trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de caminos municipales. El ejecutivo que dirige Sandra Permuy explica que las intervenciones se llevan a cabo en viales que presentan un grado de deterioro “de consideración” debido al paso del tiempo, al intenso tráfico o a las condiciones meteorológicas adversas. Así, las tareas se centran en la limpieza superficial de la vía, el perfilado y regularización del terreno y la aportación de zahorra artificial en aquellos puntos más dañados.

Estas labores ya se han llevado a cabo en los caminos de Buios y Rañoa (Sillobre), Rego da Moa (Barallobre) y Casal (Magalofes), y continuarán ahora en Tellerías (San Valentín) y en diversos puntos de la parroquia de Fene.

“Estas actuacións responden á necesidade de dar unha resposta áxil aos danos provocados polo mal tempo, garantindo as condicións axeitadas de seguridade e transitabilidade na rede viaria municipal”, declaró la alcaldesa.

El Concello prepara ahora la licitación de nuevas intervenciones de acondicionamiento, con una inversión conjunta que ronda los 70.000 euros. Así, se prevé la adecuación del Camiño do Sartego, las inmediaciones de Doutor Sixto Mauriz y el vial entre la carretera do Peirao y O Souto.