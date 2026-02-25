Mi cuenta

Día de Rosalía

Un recital, unha charla e un coloquio lembran o legado rosaliano na cita que propón o Concello de Fene

O especialista no legado de Rosalía de Castro, Francisco Rodríguez, será o encargado da conferencia

Redacción
25/02/2026 11:27
Co título de “Coñecer a Rosalía” celébrase o nacemento da escritora este mesmo mércores 25, a partir das 19.30 horas na Casa da Cultura de Fene, con entrada libre até completar o aforo.

O encontro incluirá un recital popular a cargo do club de lectura da biblioteca municipal e unha conferencia do especialista nesta figura, Francisco Rodríguez, quen asina “Análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro” (1988), o mesmo título co que identificou a súa tese de ­doutoramento, calificada coa máxima puntuación. A continuación, abrirase un coloquio sobre a obra da autora.

