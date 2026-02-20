El Felicia Pop celebra un Feliwinter este sábado con Ray Brandes & Wyld Gooms, desde California, y Latigazo Cervikal

Uno de los conciertos del Felicia Pop Festival 2025 Daniel Alexandre

El festival Felicia Pop se prepara para vivir este sábado 21, a partir de las 22.00 horas en la Escola de Limodre, en Fene, una edición de invierno legendaria en la que traerán, desde California, a Wyld Gooms, una banda que vendrá acompañada del ex líder de The Shambles y The Tell-Tale Hearts, Ray Brandes, que ofrecerá en este evento su único concierto en Galicia.

A finales del pasado 2025, el Felicia Pop ya anunciaba las fechas del festival, que tendrá lugar el 31 de julio y 1 de agosto, y a principios de este mes de febrero volvía a poner la miel en los labios del público, lanzando un cartel que avanzaba la actuación de Ray Brandes & Wyld Gooms.

En menos de una semana, la organización volvió a pronunciarse con un nuevo avance del Feliwinter, en el que se informaba de la participación también de talento de proximidad. Así, Latigazo Cervikal se acabó integrando en un nuevo cartel junto a los estadounidenses para poner al servicio de la fiesta su rock radical, que se complementará también con unas pinchadas.