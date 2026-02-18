Quince grupos participan este miércoles en el desfile y festival que organiza el Concello de Fene

Imagen del pasacalles en Fene el año pasado Jorge Meis

Quince agrupaciones participan este miércoles en el desfile y festival de comparsas de Fene, uno de los más representativos de la comarca que organiza el Concello. Os argalleiros, A canteira do Puntal, As xoaniñas de Chao, O carnaval intergaláctico da Anpa Belén, Os colludos, Tróupele Tróupele, Manda charanga, Imos que temos que ir, Os parrandolos, As superfenesas de Centieiras, Os scratchados, As ovelliñas mansas de Semente de Trasancos, Feneración X, A Revolta de Trasancos y OJE Ferrol son los grupos que amenizarán esta jornada en Fene.

La actividad, no obstante, comenzó el martes con una fiesta infantil en la plaza del Alcalde Ramón José Souto González con La Guagua y la ya tradicional merienda que contó con la colaboración de Os Tadetas. También echaron una mano las panaderías Modesto Hermida, Ramón, O Forno do Alto, A Broa, Amaría y El Cruce, así como las pastelerías Martínez y Sara y los supermercados Gadis, Eroski y Froiz. Más tarde, sobre las 21.00 horas, comenzó la verbena con la orquesta Marbella.

Este miércoles la concentración de las comparsas se hará a las 17.45 horas desde la calle San Salvador, en la pista polideportiva del Círculo de Perlío. Minutos más tarde comenzará el recorrido, que seguirá por la avenida Marqués de Figueroa y la calle de A Fraga para finalizar en la plaza del Concello. Allí actuarán las comparsas, se leerá el testamento y se quemará el Entroido antes de que dé comienzo el espectáculo pirotécnico.

El gobierno local, siguiendo las instrucciones de la Policía, recuerda que, debido a los festejos, se prohibirá estacionar y circular por la avenida del Concello hasta que concluyan las tareas de limpieza, este jueves.

En Fene, el Entroido durará aún unos días más, en este caso en las entidades. Así, el Círculo de Perlío organiza una fiesta para adultos el domingo 22 y una infantil el 1 de marzo. La primera comenzará a las 14.30 horas y habrá música en vivo con Micro Show y menú completo típico de estas fechas a 27 euros los socios y a 37 los que no lo son. Debe llamarse al número 689 930 972 para reservar, pues las plazas son limitadas, antes de las 14.00 horas de hoy miércoles. La fiesta infantil se desarrollará entre las 17.00 y las 20.00 horas con entrada gratuita en general.