Festa dos Callos este fin de semana en Fene para prolongar las fiestas por San Valentín

Festa dos Callos organizada por la comisión de fiestas de Caranza AEIG

Tras la suspensión de parte del programa por el mal tiempo, la comisión de fiestas de San Valentín organiza este sábado 21 un nuevo día de celebración para homenajear al patrón del barrio.

Así, una carpa en el paseo marítimo acogerá desde las 14.30 horas una sesión vermú con Rayones y la Festa dos Callos (15.00), con raciones a seis euros (reservas en el 672 964 574). Por la noche actuarán Panamá Band y DJ Federato, a partir de las 22.30.