Fene

Festa dos Callos este fin de semana en Fene para prolongar las fiestas por San Valentín

La comisión ha programado una nueva jornada festiva tras la cancelación del pasado viernes por el mal tiempo

Redacción
18/02/2026 20:32
Festa dos Callos organizada por la comisión de fiestas de Caranza
AEIG
Tras la suspensión de parte del programa por el mal tiempo, la comisión de fiestas de San Valentín organiza este sábado 21 un nuevo día de celebración para homenajear al patrón del barrio.

Así, una carpa en el paseo marítimo acogerá desde las 14.30 horas una sesión vermú con Rayones y la Festa dos Callos (15.00), con raciones a seis euros (reservas en el 672 964 574). Por la noche actuarán Panamá Band y DJ Federato, a partir de las 22.30.

Un momento del recorrido de los gaiteiros y el reparto de claveles por el barrio

Claveles en Fene para festejar San Valentín

