Fene suspende su desfile de Entroido: la alerta naranja limita la cita a la carpa

Imagen del pasado año en el desfile de Entroido de Fene Jorge Meis

El Concello de Fene ha decidido, a pocas horas del arranque del evento, suspender el desfile de Entroido debido a la alerta amarilla por viento y lluvia combinada con la naranja por un posible desbordamiento del río Cádavo, que estos días ya anegó sus alrededores.

Explica el gobierno local que se acordó cancelar el itinerario, pero se mantiene el festival y la lectura del Testamento en la plaza del Alcalde Ramón José Souto González, bajo carpa.

Las comparsas se concentrarán en ese punto, a las 18.30 horas, y se subirán al palco en orden. Además, rematado el certamen, se procederá a la quema del Meco y las espectáculo pirotécnico si las condiciones meteorológicas en ese momento son favorables.