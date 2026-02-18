Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

Fene suspende su desfile de Entroido: la alerta naranja limita la cita a la carpa

El Concello ha tomado la decisión por la meteorología adversa de la jornada

Redacción
18/02/2026 14:02
Imagen del pasado año en el desfile de Entroido de Fene
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Fene ha decidido, a pocas horas del arranque del evento, suspender el desfile de Entroido debido a la alerta amarilla por viento y lluvia combinada con la naranja por un posible desbordamiento del río Cádavo, que estos días ya anegó sus alrededores.

Explica el gobierno local que se acordó cancelar el itinerario, pero se mantiene el festival y la lectura del Testamento en la plaza del Alcalde Ramón José Souto González, bajo carpa. 

Las comparsas se concentrarán en ese punto, a las 18.30 horas, y se subirán al palco en orden. Además, rematado el certamen, se procederá a la quema del Meco y las espectáculo pirotécnico si las condiciones meteorológicas en ese momento son favorables.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Fene suspende su desfile de Entroido: la alerta naranja limita la cita a la carpa
Redacción
Detalle de una de las fotografías de David Couce

El rayo verde al caer el sol o las auroras boreales desde Meirás, en las imágenes imposibles que deja David Couce en el Ateneo Ferrolán
Redacción
En Ferrol y Barallobre hay actualmente 94 embarcaciones auxiliares y de acuicultura

La crisis productiva en la ría de Ferrol se manifiesta también en los buques: doce menos que hace un lustro
X. Fandiño
Imagen del pasacalles en Fene el año pasado

Quince grupos participan este miércoles en el desfile y festival que organiza el Concello de Fene
Redacción