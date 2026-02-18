Mi cuenta

Fene denuncia el “abandono” de las carreteras autonómicas y exige actuaciones "inmediatas" a la Xunta

El diputado del BNG Mon Fernández trasladará la situación al Parlamento gallego

Redacción
18/02/2026 20:00
Permuy, Polo y Fernández en la carretera do Peirao, en Maniños
Permuy, Polo y Fernández en la carretera do Peirao, en Maniños
Concello
Fene exige a la Xunta de Galicia una intervención inmediata en varios puntos críticos de la red viaria del municipio, que comprometen seriamente la seguridad de conductores y peatones.

Durante una visita institucional realizada esta semana, la alcaldesa, Sandra Permuy, y el edil Manuel Polo, trasladaron la situación al diputado parlamentario del BNG Mon Fernández. El encuentro sirvió para poner sobre la mesa un informe técnico detallado que certifica el mal estado de conservación de viales.

Maniños y la AC-133

La mayor preocupación se centra en la carretera do Peirao, en la parroquia de Maniños. Según el Consistorio, la calzada presenta baches de gran envergadura y desniveles que suponen un peligro para la circulación. Además, la falta de limpieza de la vegetación en los márgenes de la AC-133 no solo afecta a la visibilidad, sino que ha llegado a bloquear el acceso de los operarios para realizar tareas tan básicas como la reparación de las luminarias públicas, denuncia el Concello, que exige “compromisos firmes e urxentes para rematar cun abandono que se prolonga no tempo”, aseveró Permuy.

Imagen de archivo de maquinaria realizando desbroces en el municipio

Fene licita el servicio de desbroce para actuar en 420 kilómetros de su red viaria municipal

Por su parte, el diputado se comprometió a elevar el caso a la Cámara gallega. “Non é razoable que estradas de competencia autonómica presenten este nivel de deterioro nin que os Concellos teñan que asumir as consecuencias da falta de mantemento da Xunta. Desde o Parlamento imos denunciar esta situación e esixir actuacións inmediatas”, aseveró.

