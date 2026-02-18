Mi cuenta

El Miércoles de Ceniza volvió a llenarse de música y retranca con las comparsas de Fene

En Ares y Pontedeume también se celebró fiesta de disfraces y la tradicional quema del Entroido

Redacción
18/02/2026 21:42
Entroido en Fene
Un momento de la actuación de Tróupele Tróupele
Emilio Cortizas
Más allá del protagonismo de la lluvia, que se repitió en la mayoría de los actos de los concellos este Entroido, en Fene fueron las comparsas quienes destacaron en la celebración que tuvo lugar este miércoles en la plaza del Concello, tras haberse suspendido previamente el desfile, por las condiciones meteorológicas

Fueron un total de quince agrupaciones las que participaron en el festival de Fene: Os argalleiros, A canteira do Puntal, As xoaniñas de Chao, O carnaval intergaláctico da Anpa Belén, Os colludos, Tróupele Tróupele, Manda charanga, Imos que temos que ir, Os parrandolos, As superfenesas de Centieiras, Os scratchados, As ovelliñas mansas de Semente de Trasancos, Feneración X, A Revolta de Trasancos y OJE Ferrol, que tuvo nuevamente que enfrentarse al mal tiempo para cerrar el evento con la lectura del testamento y la quema del Entroido. 

Las comparsas bajo carpa en el Entroido de Fene

Esa despedida, que pone fin oficial al carnaval, se repitió también en los concellos de Pontedeume y Ares. En el primero de ellos la fiesta de comparsas tuvo lugar el martes pero fue este miércoles cuando se despidieron las celebraciones, con la representación teatral a cargo de Licor Café y el Enterro do Entroido (que fue velado por la mañana) en la plaza do Conde. 

Celebración del Entroido en el concello de Pontedeume
Celebración del Entroido en el concello de Pontedeume
Cedida

Ares tuvo la suerte de que ya se contaba con una celebración a cubierto en este Miércoles de Ceniza y así el polideportivo municipal acogió una fiesta infantil con disfraces, talleres, juegos e hinchables que se completaron con el sorteo de regalos entre las personas disfrazadas y que concluyó también con la quema del Entroido. 

Meco en Neda
Meco en Neda
Cedida

Neda ya cerró el tiempo de carnaval el martes, con la quema del meco, realizada por el artista local Carlos García Romero, aunque este viernes  y el domingo tendrá comidas de carnaval. 

Más fiesta

Pero a quien todavía le queden ganas de fiesta tiene nuevas citas en los próximos días en Valdoviño, donde aún se celebra el Entroido el sábado 21, en la Casa da Cultura, bajo carpa y tras el desfile previo que partirá a las 17.30 horas y en el que habrá premios para las mejores comparsas; en As Pontes, donde este viernes habrá todavía la actuación de la Orquesta Marbella, a partir de las 23.00 horas en el patio del colegio Santa María; o Mañón, con la fiesta, a partir de las 22.00 horas, con baile y actuación del Dúo Enclave; y, ya el sábado, con celebración en Vila de Bares, a partir de las 21.30 horas, con cena de carnaval y baile con el dío “Vivarium”. 

En Ortigueira será este viernes cuando se proceda por parte del Concello, en colaboración con Aspromor, al Entierro de la Sardina, con el desfile –pendientes del tiempo– desde la plaza Isabel II al Cantón y Alameda.

Ultramar celebra el Entierro de la Sardina

Este viernes se despedirá también el Entroido en Ferrol, con la celebración de una fiesta infantil de temática Disney en la calle Perú del barrio de Ultramar, entre las 17.00 y las 19.30 horas. Habrá animación musical, postres de carnaval, pintacaras y mascotas y personajes Disney. 

Seguidamente, a las 20.15 horas, está previsto que se celebre el pasacalles y el festival de comparsas, previo al Entierro de la Sardina en la plaza de Ultramar, en torno a las 23.00 horas.

