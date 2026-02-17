Mi cuenta

Fene

Fene

Fene licita el servicio de desbroce para actuar en 420 kilómetros de su red viaria municipal

El importe del contrato, en fase de evaluación, asciende a 210.000 euros

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
17/02/2026 22:34
Imagen de archivo de maquinaria realizando desbroces en el municipio
Imagen de archivo de maquinaria realizando desbroces en el municipio
AEIG
El Consistorio de Fene se encuentra inmerso en el proceso de licitación de los servicios de limpieza y mantenimiento de sus márgenes viarias, con un presupuesto de 210.000 euros, impuestos incluidos. Tal y como se desprende del documento de prescripciones técnicas, los desbroces cubrirán las parroquias de Barallobre, Limodre, Maniños, Magalofes, Perlío, Fene y Sillobre. 

La actuación busca garantizar que las vías del municipio recuperen su funcionalidad y seguridad mediante “la realización de todas aquellas operaciones necesarias” para eliminar de las fajas laterales de los caminos y vías árboles, tocones, plantas, maleza, broza o maderas caídas. En concreto, el plan de trabajo recoge una intervención sobre una longitud total de 210 kilómetros, aunque la carga de trabajo real ascenderá al doble, sumando 420 kilómetros anuales, ya que la administración local “pretende la realización de dos desbroces en las mismas vías al año”.

Los trabajos, que se desarrollarán mediante el uso de brazos desbrozadores articulados montados sobre tractores o camiones multiusos, deberán cumplir con estándares técnicos muy precisos para asegurar la visibilidad de las señales y facilitar el drenaje en caso de lluvias. Según se especifica en el pliego, la limpieza tendrá que abarcar “una banda mínima de tres metros a ambos lados de la vía”, dejando tras de sí una “altura resultante de la vegetación después del rozo” que no podrá superar los cinco centímetros. Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá la obligación de realizar podas en la vertical de la calzada “a un mínimo de cuatro metros de la rasante de la misma”, excluyendo específicamente de estas labores a los árboles frutales y plantas ornamentales.

El Consistorio exige que las labores se realicen con un “mínimo de dos tractores con equipo desbrozador” trabajando de forma simultánea durante toda la vigencia del contrato.

El calendario establece, asimismo, que los trabajos se ejecutarán en un máximo de siete meses, entre marzo y septiembre.

