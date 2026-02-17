Mi cuenta

Fene

CASA 47 licita más de 21.000 m2 de suelo en el polígono de Vilar do Colo

La acción está impulsada por el Ministerio de Vivienda, en cuatro parcela de uso industrial y dotacional

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
17/02/2026 22:47
Parcelas Vilar do Colo. J10
Una de las parcelas de uso industrial incluidas en la operación
Emilio Cortizas
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la entidad estatal CASA 47, ha anunciado la apertura del proceso de licitación pública para la comercialización de cuatro parcelas situadas en el polígonos industrial de Vilar do Colo, en los términos municipales de Fene y Cabanas.

Esta operación, que se llevará a cabo mediante un procedimiento abierto por concurso, supone una oferta que suma más de 21.000 metros cuadrados de superficie total.

Entre los activos más destacados se encuentra el solar de equipamiento ECS-2, un terreno de 5.275,32 m2 destinado a usos comercial y social, que sale a concurso con un precio base de 417.000 euros.

Cabe señalar que cuenta con unos condicionantes específicos, ya que el pliego de prescripciones técnicas advierte que “la parcela se encuentra dentro de la delimitación del Camino de Santiago Inglés” y, en consecuencia, requiere de la “autorización previa de la consejería competente en materia de patrimonio cultural para cualquier intervención”, figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Plano de las parcelas
Plano de las parcelas
Cedida

La oferta pública de CASA 47 se completa con otras tres parcelas de uso industrial en la segunda fase del polígono. Se trata de la E4B, que con 9.425,17 m2 es la de mayor extensión y tiene un precio de 405.000 euros; la G1, de 4.494,85 m2 por 193.000 euros; y la J10, de 2.104 m2 con una salida de 99.000 euros. El documento del concurso establece un rigor técnico estricto para los licitadores, señalando que “serán admisibles las ofertas que incrementen el precio, siendo rechazadas aquellas que lo minoren”. Además, los interesados deberán constituir una garantía equivalente al 5% del precio base de licitación para que su propuesta sea válida.

Detalles

El pliego también detalla diversas cuestiones que afectan a los terrenos, desde líneas eléctricas de media tensión en la parcela ECS-2 hasta afecciones del Dominio Público Hidráulico en la G1 por su cercanía al río Sar, así como que el polígono figura en las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de A Coruña.

Así las cosas, desde el Ministerio de Vivenda y Agenda Urbana apuntan que las empresas y particulares interesados en concurrir a esta licitación disponen hasta las 13.00 horas del 26 de marzo para presentar sus propuestas en el Registro general de CASA 47 en Madrid.

