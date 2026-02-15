Un precio “de cine” para un emblema de Fene: el Adriano sale a la venta por 96.000 euros

Parte exterior y trasera del inmueble Daniel Alexandre

El emblemático cine Adriano, joya del racionalismo y símbolo del legado indiano en la comarca, está oficialmente a la venta por un precio de 96.000 euros. La cifra, confirmada por la inmobiliaria Sip4 —que también gestiona la comercialización de la Torre de Borrás en el municipio de Fene—, supone una rebaja sustancial sobre las primeras estimaciones y sitúa al inmueble en una posición de “oportunidad irrepetible en la zona” para inversores.

La propiedad, ubicada en la parroquia de Barallobre, no solamente destaca por su valor histórico, sino también por su versatilidad arquitectónica. Según la ficha de venta, el complejo incluye una gran sala principal tipo teatro/cine, ideal para su reconversión en auditorio o espacio cultural, apunta la inmobiliaria. También dos apartamentos laterales, “perfectos para uso residencial o como parte del proyecto”, y un bajo comercial de gran tamaño distribuido en dos plantas con acceso directo desde la calle. Uno de los elementos más atractivos es su terraza superior o zote, que ofrece “vistas a la ría, ideal como mirador o zona de restauración”.

Cabe recordar que el cine Adriano fue construido en 1947 por orden de Antonio Fernández Fernández –apodado Adriano, precisamente, por el nombre de su padre–. Sufragó la obra con el dinero que logró acumular tras emigrar a Cuba y ordenó también la edificación de otro emblema indiano del municipio fenés: la Casa de la Maleta.