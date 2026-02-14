Claveles en Fene para festejar San Valentín

Un momento del recorrido de los gaiteiros y el reparto de claveles por el barrio Emilio Cortizas

El barrio fenés de San Valentín comenzó el pasado viernes las fiestas para celebrar su patrón.

Uno de los momentos más emocionantes tuvo lugar este sábado, en el que, aprovechando el día de los enamorados, se repartieron claveles entre los vecinos y vecinas al ritmo de los gaiteiros de la agrupación Fiuncho.

Esta noche la verbena correrá a cargo del grupo Eureka (que ya estuvo en la sesión vermú) y de América de Vigo, a partir de las 22.30.

En la jornada de mañana domingo el Grupo Pasión amenizará el mediodía con su actuación que precederá a la gran churrascada popular de las 14.30 horas. Por la tarde, los menores cobrarán protagonismo con la Festa do Neno, desde las cinco y media de la tarde.