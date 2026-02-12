Fene da un salto tecnológico en la gestión del agua tras digitalizar la red municipal

Puntos de actuación del proyecto Concello

Fene ha concluido las obras de mejora y equipamiento técnico en la red de abastecimiento, una intervención que contó con una inversión de 47.835,90 euros y que se sufragó con cargo a las ayudas de los fondos europeos NextGeneration. Cabe recordar que este proyecto busca maximizar la eficiencia hídrica del municipio, reduciendo de forma drástica las pérdidas de caudal y modernizando la arquitectura tecnológica de un servicio básico para la ciudadanía a través de la implementación de sistemas de telecontrol.

La intervención, explica el Concello, se centró en tres puntos neurálgicos del sistema. Así, en las estaciones de bombeo de Lameiro y de O Catalán, los trabajos supusieron la renovación integral de los cuadros eléctricos y de su aparataje, permitiendo a partir de ahora un registro de caudales de alta precisión y un seguimiento exhaustivo del rendimiento de la maquinaria.

Por otro lado, las tareas en el depósito de Vilar do Colo posibilitaron la instalación de un sistema remoto capaz de monitorizar en tiempo real tanto el nivel de llenado como la calidad química del agua, controlando valores fundamentales como el pH, el cloro y la temperatura. Además, toda esta nueva infraestructura digital se encuentra centralizada bajo un sistema tipo Scada. Esta herramienta de telemetría permite una supervisión global y unificada, automatizando la gestión de avisos y optimizando la capacidad de respuesta del personal técnico ante cualquier anomalía o avería.

Eficiencia

La alcaldesa, Sandra Permuy, pone en valor el alcance de esta renovación, destacando que “supón un paso importante na modernización da rede de abastecemento, permitindo anticiparnos a problemas, reducir perdas de auga e mellorar un servizo básico esencial para a veciñanza”. La regidora incide, aismismo, en que “apostar pola dixitalización e pola eficiencia é clave nun contexto no que a xestión responsable da auga é cada vez máis necesaria”.

Por su parte, el responsable de Urbanismo, Manuel Polo, subraya que “con estes sistemas de control e seguimento en tempo real mellórase de maneira significativa a capacidade de xestión da rede municipal, facilitando a detección temperá de anomalías e optimizando o funcionamento das instalacións”.