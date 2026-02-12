El barrio de San Valetín, en Fene, comienza este viernes sus fiestas patronales

Vistas del barrio fenés de San Valentín Jorge Meis

El popular barrio de San Valentín, en Fene, homenajea desde este viernes 13 de febrero a su patrón. Las fiestas comenzarán a las 22.30 horas con la actuación de Dj Federato y la orquesta Panamá Band.

En la jornada del sábado, los gaiteiros Fiuncho recorrerán las calles desde las 11.00, con el reparto de claveles. A las 14.00 habrá sesión vermú con Eureka, que repetirá por la noche con América de Vigo.

El último día, el domingo, el Grupo Pasión amenizará la sesión vermú y, a continuación, habrá una gran churrascada popular (14.30). Por la tarde los más pequeños serán los protagonistas con la Festa do Neno (17.00).