Fene
El barrio de San Valetín, en Fene, comienza este viernes sus fiestas patronales
Música y gastronomía componen el programa, que se extiende hasta el domingo
El popular barrio de San Valentín, en Fene, homenajea desde este viernes 13 de febrero a su patrón. Las fiestas comenzarán a las 22.30 horas con la actuación de Dj Federato y la orquesta Panamá Band.
En la jornada del sábado, los gaiteiros Fiuncho recorrerán las calles desde las 11.00, con el reparto de claveles. A las 14.00 habrá sesión vermú con Eureka, que repetirá por la noche con América de Vigo.
El último día, el domingo, el Grupo Pasión amenizará la sesión vermú y, a continuación, habrá una gran churrascada popular (14.30). Por la tarde los más pequeños serán los protagonistas con la Festa do Neno (17.00).