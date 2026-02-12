Mi cuenta

El barrio de San Valetín, en Fene, comienza este viernes sus fiestas patronales

Música y gastronomía componen el programa, que se extiende hasta el domingo

Redacción
12/02/2026 19:43
Vistas del barrio fenés de San Valentín
Jorge Meis
El popular barrio de San Valentín, en Fene, homenajea desde este viernes 13 de febrero a su patrón. Las fiestas comenzarán a las 22.30 horas con la actuación de Dj Federato y la orquesta Panamá Band

En la jornada del sábado, los gaiteiros Fiuncho recorrerán las calles desde las 11.00, con el reparto de claveles. A las 14.00 habrá sesión vermú con Eureka, que repetirá por la noche con América de Vigo. 

San Valentín transforma un barrio de Fene en la verbena más romántica del año

El último día, el domingo, el Grupo Pasión amenizará la sesión vermú y, a continuación, habrá una gran churrascada popular (14.30). Por la tarde los más pequeños serán los protagonistas con la Festa do Neno (17.00).

