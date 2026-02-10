Un submarino de cartón para celebrar el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia en el CEIP Centieiras de Fene

Imagen del submarino que se muestra en el centro Cedida

El CEIP Plurilingüe de Centieiras de Fene celebra este miércoles el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia con un proyecto educativo laborioso que se marcó como meta acercar al alumnado del centro algunas aportaciones de mujeres científicas al mundo de la investigación a través de la experimentación y la creatividad que dio por resultado un submarino elaborado con cartón.

El objetivo principal de la iniciativa fue visibilizar despertar en el alumnado el interés por la investigación científica “desde idades temperás”, señalan desde el centro. Para lograrlo, el centro se inspiró en la figura de Sarah Mather, vinculada al desarrollo del telescopio submarino que habría de servir de base para el posterior diseño do periscopio.

Laura Rey Rico, arquitecta

Para poder llevar al proyecto a buen puerto, el centro contó con la colaboración esencial de Laura Rey Rico, arquitecta y antigua integrante de la comunidad educativa del centro, que se encargó de la elaboración de los planos necesarios para construir un submarino de tres metros y medio y un periscopio en cartón, empleando para ello piezas de Makedo. Con su trabajo e implicación, todo el alumnado, desde el 4º curso de Infantil hasta 6º de Primaria pudo participar en la confección de este artefacto a gran escala.

Explican desde el centro que la actividad conllevó “varias semanas de traballo intenso, pero vividas con grande ilusión por parte dos nenos e nenas, que puideron experimentar de primeira man como funciona un periscopio e comprender mellor conceptos científicos a través do xogo e da manipulación”.

Los niños y niñas de diferentes cursos participaron en la elaboración

En la actualidad, el submarino está expuesto en el acceso al centro, “converténdose nun espazo interactivo que o alumnado pode explorar a diario”, apuntan desde el colegio, que recalcan que la participación de Laura Rey “abre camiños para as novas xeracións, transmitindo a mensaxe de que as mulleres tamén poden deseñar, crear e liderar proxectos científicos e tecnolóxicos” y subrayando su papel de “referente, axudando aos nenos e ás nenas a mergullarse na ciencia e a que imaxinen un futuro no que a igualdade de oportunidades sexa unha realidade”.