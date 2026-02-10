Mi cuenta

Fene

La CIG rechaza los once despidos que se produjeron en Noa Madera Creativa, en Fene

La planta radicada en el polígono de Vilar do Colo cuenta con un plantel que gira en torno a las 130 personas

Redacción
10/02/2026 20:19
Concentración de los trabajadores el pasado año
Archivo
La Federación de Construcción y Madera de la CIG-Ferrol ha manifestado, por medio de un comunicado, su rechazo a los once despidos que se produjeron en las últimas semanas en la empresa Noa Madera Creativa, alegando la firma causas económicas, técnicas y organizativas.

La FCM-CIG explica que las razones argumentadas “resultan inconsistentes de cara a levar a cabo despidos”, y que en todo caso “de ser certos os motivos, poden existir outro tipo de medidas menos traumáticas para facer fronte a esta situación”.

En este sentido, el secretario comarcal de la FCM-CIG, Marcos Sánchez, denuncia la actitud “de oscurantismo” de la empresa, ya que asegura que no informó al comité de esta decisión. Por eso, la central sindical solicita mantener una reunión urgente con la propiedad de cara a aclarar la situación.

Cualificación

Tampoco consideran congruente que se realice un gran número de despidos teniendo en cuenta las múltiples afirmaciones por parte de la empresa sobre la dificultad de encontrar personal cualificado y cuando buena parte de estas personas trabajadoras cuentan con una sobrada experiencia.

La FCM-CIG se opone a estos despidos y apuesta claramente por el futuro de Noa Madera Creativa, “polo que loitaremos polo mantemento do emprego e das melloras das condicións laborais das persoas traballadoras”.

En la actualidad, la planta radicada en el polígono de Vilar do Colo de Fene cuenta con un plantel que gira en torno a las 130 personas.

