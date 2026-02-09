Las palilleiras tomarán Fene el próximo mes de abril

Edición anterior de la Xuntanza de Palilleiras en el pabellón de A Xunqueira Emilio Cortizas

El pabellón de A Xunqueira, en el ayuntamiento de Fene, volverá a convertirse en el epicentro del encaje y la tradición con una nueva edición de la Xuntanza de Palilleiras. El evento, impulsado por el Concello, tendrá lugar el 25 de abril durante una amplia jornada –las instalaciones abrirán al público de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas–.

Esta cita anual no solamente se centra en el arte de los bolillos, sino que abre sus puertas también a otras disciplinas como el bordado, el patchwork o la calceta, consolidándose como un espacio de encuentro y convivencia en la comarca alrededor de las diferentes técnicas textiles tradicionales y contemporáneas.

Aquellas personas interesadas en tomar parte en la cita tienen de plazo para formalizar su inscripción hasta el próximo 10 abril. Pueden hacerlo, explican desde el ejecutivo fenés, a través del número de teléfono 981 492 767.

La edila de Promoción Económica e Turismo, Ángeles Coira, remarca la relevancia social de este evento. En este sentido, explica que “a Xuntanza é moito máis ca unha actividade puntual: é un espazo para poñer en valor os saberes tradicionais, fomentar o encontro interxeracional e visibilizar o traballo artesanal, que forma parte da nosa identidade cultura”.

La responsable municipal incide, asimismo, en el impacto positivo que tiene para la localidad la llegada de personas vinculadas a estas labores. “Fene aposta por este tipo de iniciativas porque dinamizan o concello, atraen visitantes e contribúen a manter vivas técnicas que se transmiten de xeración en xeración”.