Un supuesto vertido provoca un accidente en cadena en Fene

Por el momento se desconoce si alguno de los implicados tuvo que ser trasladado al hospital AEC

Un supuesto vertido parece ser el origen de una colisión en cadena registrada este mediodía en el término municipal de Fene. Según detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como fuentes presenciales, el incidente tuvo lugar escasos minutos antes de las 12.00 horas a la altura del punto kilométrico 28 +500 de la carretera N-651, concretamente en las conocidas como curvas de Santa Ana.

Así, fue un particular no implicado en el accidente el que alertó a la central autonómica, informando de que había cuatro turismos afectados y que creía que algunos de los conductores habían resultado heridos. De igual modo, otros usuarios del vial señalaron que habían observado a los vehículos patinando a causa de la mencionada sustancia en el pavimento.

En cualquier caso, desde el 112 se trasladó el aviso al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos. Respecto a estos dos últimos, el primero de los cuerpos detalló que ese punto era competencia del Instituto Armado, por lo que su presencia finalmente no fue necesaria, mientras que el segundo, al no precisarse excarcelación, tampoco salió del parque mugardés.

Respecto a los heridos, desde el 112 se desconoce el número de personas afectadas y si en alguno de los casos fue necesario su traslado al centro hospitalario de referencia.