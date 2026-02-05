Mi cuenta

Exposición

Fuco Buxán leva a Fene a forza expresiva coa que Xaime Quessada captou o 10 de marzo

Este venres estréase na Casa da Cultura unha mostra de carteis e outras obras deste ourensán moi vinculado á comarca

Redacción
05/02/2026 20:10
Esta mostra de Xaime Quessada expúxose o ano pasado no Centro Torrente Ballester
Esta mostra de Xaime Quessada expúxose o ano pasado no Centro Torrente Ballester
Jorge Meis
A sala de exposicións temporais da Casa da Cultura de Fene abrirá as portas este venres 6, ás 19.00 horas, con entrada libre, para inaugurar a mostra “10 de marzo do 72. A mirada artística de Xaime Quessada”, unha selección de carteis e reproducións de obras deste pintor destacado por rexistrar as loitas do movemento obreiro con gran forza expresiva. De feito, o ourensán (1937-2007) tivo un grande vínculo con Ferrolterra, tal e como se pode constatar na proposta que estrea esta tarde a AC Fuco Buxán.

O vicepresidente desta asociación cultural, amais de artista, Víctor G. Novás, e a alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, intervirán no acto de apertura, no que as persoas asistentes poderán levar, até fin de existencias, unha unidade didáctica da mostra.

Mediante as pezas exhibidas, que inclúen augafortes como “Morte nas Pías” ou a representación de Daniel e Amador, entre moitos outros, trátase de divulgar “os aspectos fundamentais que rodearon o conflito laboral dende a súa orixe; as consecuencias de todo tipo e a represión exercida sobre os traballadores e o movemento de solidariedade dos diferentes sectores cidadáns, así como a súa repercusión mundial a través dos máis importantes medios de comunicación”.

Menos de diez días para visitar la muestra de Xaime Quessada sobre el 10 de marzo en Ferrol

Más información

A exposición, que promoven os Concellos de Fene, Ferrol e Narón, coa colaboración de Fuco Buxán e a Fundación Xaime Quessada, permanecerá dispoñible até o 30 de marzo (de luns a venres, de 10.00 a 13.00 e de 16.00 a 21.00, e os sábados soamente na quenda de mañá).

