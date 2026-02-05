Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

Cierran el paseo marítimo de San Valentín tras un desprendimiento

El viernes la alcaldesa mantendrá una reunión con representantes de Costas

Redacción
05/02/2026 14:22
El paseo se encuentra precintado y cortado al tránsito
El paseo se encuentra precintado y cortado al tránsito
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Fene ha procedido al cierre del paseo de San Valentín, después de que se haya desprendido parte de la estructura en la zona próxima a la rampa que hay en mitad de la pasarela de madera, a consecuencia de los sucesivos temporales registrados en las últimas semanas.

Desde el ejecutivo se pide máxima precaución al vecindario y se ruega respetar la señalización instalada, ya que el tránsito por la zona afectada supone un riesgo para la seguridad de las personas. El acceso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, mientras no se valoren los daños y se determinen las actuaciones necesarias.

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, mantendrá este viernes una reunión en el propio emplazamiento con representantes de Costas, con el objetivo de analizar la situación sobre el terreno y reiterar la necesidad de actuar en el tramo fenés del paseo marítimo, una demanda histórica que el  Concello ha trasladado ya en numerosas ocasiones ante el progresivo deterioro de esta infraestructura litoral.

El Ayuntamiento de Fene mantendrá informado al vecindario de las conclusiones de la evaluación técnica y de las medidas que se adopten para garantizar la seguridad y la recuperación de un espacio público muy utilizado en el día a día.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Xuntas Medramos Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol informa del inicio de otra edición de los talleres "Xuntas Medramos"
redacción ferrol
Pleno concello de Narón

Narón denuncia que la Xunta “segue sen cubrir” los costes del SAF
Redacción
La acción dio comienzo este miércoles y se prolongará hasta el próximo 18 de marzo

Usuarios del Hospital de Día de Psiquiatría se forman en competencias digitales
redacción ferrol
El ideal gallego

Minuto de silencio en el Concello de Narón para condenar la última víctima de violencia machista en Galicia
Redacción