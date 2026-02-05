Cierran el paseo marítimo de San Valentín tras un desprendimiento

El paseo se encuentra precintado y cortado al tránsito Cedida

El Concello de Fene ha procedido al cierre del paseo de San Valentín, después de que se haya desprendido parte de la estructura en la zona próxima a la rampa que hay en mitad de la pasarela de madera, a consecuencia de los sucesivos temporales registrados en las últimas semanas.

Desde el ejecutivo se pide máxima precaución al vecindario y se ruega respetar la señalización instalada, ya que el tránsito por la zona afectada supone un riesgo para la seguridad de las personas. El acceso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, mientras no se valoren los daños y se determinen las actuaciones necesarias.

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, mantendrá este viernes una reunión en el propio emplazamiento con representantes de Costas, con el objetivo de analizar la situación sobre el terreno y reiterar la necesidad de actuar en el tramo fenés del paseo marítimo, una demanda histórica que el Concello ha trasladado ya en numerosas ocasiones ante el progresivo deterioro de esta infraestructura litoral.

El Ayuntamiento de Fene mantendrá informado al vecindario de las conclusiones de la evaluación técnica y de las medidas que se adopten para garantizar la seguridad y la recuperación de un espacio público muy utilizado en el día a día.