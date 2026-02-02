As Mouras, el mural de Fene que encandila a los expertos de Street Art Cities

Mural de Wedo Goás en Perlío, Fene Cedida

El mural As Mouras, obra del artista gallego Wedo Goás, elaborado en la última edición del Perla Mural Fest, ha sido distinguido como el mejor mural del mundo en la categoría Expert Spotlight de la plataforma internacional Street Art Cities, uno de los referentes más importantes del arte urbano internacional.

El mural se encuentra en la calle Río Cádavo de Perlío y supone para el festival de arte urbano de Fene un importante reconocimientos, toda vez que es el tercer año consecutivo que un mural de este evento es reconocido internacionalmente.

En este caso, además, el premio ha sido otorgado por profesionales del arte callejero, ya que la categoría considera las obras finalistas y ganadoras y las evalúa por parte de un jurado de artistas, académicos, periodistas y líderes comunitarios, reconociendo, en este caso, no solo la calidad técnica del mural sino también su impacto artístico, cultural y social.

Felicitaciones

Desde la organización del Perla Mural Fest señalan que este galardón “es un reconocimiento al talento de Wedo Goás y a la apuesta cultural del festival y al apoyo de todas las organizaciones que hacen posible que proyectos de este nivel se desarrollen en nuestro territorio.”

La alcaldesa de Fene, Sara Permuy, por su parte, celebró el reconocimiento internacional del mural y abogó por la continuidad del festival que tan buenos resultados está obteniendo al señalar que “é unha aposta polo talento, pola cultura contemporánea e pola identidade”. Asimismo, Permuy felicitó al artista Edgar Goás por su trabajo “profundamente conectado coa identidade do foclore galego”.

Los organizadores del Perla Mural Fest han anunciado ya las fechas de su próxima edición, que se celebrará entre los días 22 y 28 de junio.

Se encuentran, además, ya a la venta en su web oficial, a precio reducido, los abonos para el tradicional fin de semana de conciertos que completa el pintado de murales de prestigiosos artistas.

As Pontes

Por su parte, el mural dedicado a las fiestas patronales del Carme, en As Pontes, realizado por el artista Delio Rodríguez, alcanzó finalmente el puesto 16 a nivel mundial.

Mural de Delio Rodríguez Cedida

Desde el área de Turismo del Concello se ha agradecido a todas las personas que apoyaron la candidatura del mural, logrando trasladar la esencia de las fiestas a un escaparate internacional.