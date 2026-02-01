La “Escola da memoria”, el legado cultural y popular de Limodre plasmado en documental

Proyección del documental "Escola da memoria" Cedida

La iglesia de Limodre se llenó el pasado sábado para disfrutar de la reconstrucción de la historia cultural y educativa de la parroquia fenesa a través de la proyección pública del documental “Escola da memoria”, una pieza de Iago Varela que recoge las vivencias en la antigua escuela de Limodre, a través de las voces de quienes acudieron a esas clases entre los años 1932 y 2000.

La obra se convierte, de este modo, en un valioso, legado para la comunidad, tal y como se destacó en el acto.

Una proyección que contó con la participación y presencia de protagonistas del filme pero también de la directora de la entidad vecinal de Limodre, que fue la encargada de la recopilación de la documentación y que coordinó y guionizó el proyecto, que estuvo dirigido por Varela, quien, tras diversas experiencias en el ámbito de la creación audiovisual, se estrenó con este documental en el mundo del mediometraje.

"Rir e chorar"

En el pase celebrado en Limodre, Varela agradeció la buena disposición de las más de 80 personas que pasaron ante las cámaras para dar su testimonio “nunha peza que resume a historia dunhas persoas e dun territorio” y que hubo que condensar tras 1.500 minutos de grabaciones.

El director reconoció que durante el trabajo de filmación y montaje, los participantes y protagonistas de esta historia, con sus vivencias, “fíxeronme rir, fixéronme chorar e tamén chorar de risa”.

Reconocimiento

Además del pase del filme, el acto del sábado sirvió para reconocer el trabajo de cesión de testimonios, documentación, recopilación y participación de los vecinos y vecinas de la parroquia, que fueron obsequiados con una lámina del pintor Bello Piñeiro, un artista muy vinculado, además, a la Sociedade de Instrucción Hijos de Limodre y a la propia escuela. Precisamente sus dibujos formaban parte de la tradición de la entidad ya que se entregaban como regalo institucional cuando visitaban el centro personas de relevancia para impartir en él charlas o conferencias.

El acto de estreno público del documental se enmarca en las actividades conmemorativas del centenario de la Sociedade Hijos de Limodre y en la apuesta del Concello por la “memoria histórica, o patrimonio inmaterial e a transmisión interxeracional da identidade local”, como expresó la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy.

Durante la elaboración de esta pieza audiovisual surgió también la idea de celebrar un encuentro de antiguo alumnado de la escuela y emular una foto realizada en los años 60-69, lo que se hizo realidad ya el pasado verano.