IEN por Europa organiza un curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos

El presidente de IEN por Europa, Manuel Pérez Archivo

La asociación empresarial IEN por Europa llevará a cabo próximamente un curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.

El programa tiene una duración de 508 horas y está dirigido, de manera prioritaria, a personas en situación de desempleo. Se trata de una formación que no requiere conocimientos previos en la materia y que capacita al alumnado para realizar tareas de gestión documental y de correspondencia, atención al cliente y prestación de apoyo administrativo en una oficina.

Con la realización del curso se obtiene un certificado de profesionalidad de nivel 1 y grado C, que acredita las competencias laborales y facilita, por tanto, el acceso a un puesto de trabajo. Se trata de un programa del Plan AFD 2026-2027, financiado por la Xunta y el Ministerio y que cuenta con inscripción gratuita. La formación abarca prácticas en empresas. De hecho, un total de 108 de las 508 horas de la duración total del curso se realizarán en firmas.

Por otra parte, las clases serán presenciales y tendrán lugar en las instalaciones de IEN por Europa, en el concello de Fene, de lunes a viernes entre las 16.00 y las 21.00 horas.

Las personas interesadas pueden dirigirse por correo electrónico a administracion@ien-net.com o bien llamar por teléfono al 981 341 704 para obtener más información sobre la actividad o bien para inscribirse directamente