Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

Limodre recupera su pasado educativo en el documental “A Escola da Memoria”

La obra, que recopila testimonios de casi siete décadas, se presentará en la tarde de mañana sábado a las 18.00 horas

Redacción
30/01/2026 19:08
Grabación del documental fenés
Grabación del documental fenés
Concello
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La memoria de las aulas de Limodre cobrará vida en la tarde de este sábado. La iglesia de la parroquia se convertirá (18.00 horas) en una sala de cine improvisada para acoger el estreno de “A Escola da Memoria”, una obra impulsada por la entidad vecinal, en colaboración con el Concello, que recupera la historia de la antigua escuela del lugar por medio de las voces de su alumnado entre 1932 y 2000, “convirtiéndose nun valioso legado audiovisual para a comunidade”, expone el Consistorio de Fene.

Bajo la dirección de Iago Varela, la cinta se presenta como un ejercicio de preservación histórica. En este sentido, este mediometraje no solamente recoge archivos fotográficos y documentos cedidos por los vecinos y vecinas, sino que se fundamenta en el relato oral de los que, en su momento, fueron estudiantes o docentes en el centro.

Las instalaciones que acogerán la celebración

Limodre celebra este sábado cien años de memoria, emigración y escuela

Más información

El ejecutivo local explica que, durante el acto, los protagonistas recibirán un reconocimiento público en agradecimiento por su participación. El regalo consistirá, revela el Concello, en una lámina del pintor Bello Piñeiro, “artista estreitamente vinculado á Sociedade de Instrucción Hijos de Limodre e á propia escola, e cuxos debuxos formaban parte da tradición da entidade como presente institucional cando acudían persoas relevantes a impartir charlas ou conferencias”, expone el Ayuntamiento.

Homenaje

La alcaldesa, Sandra Permuy, aseveró que esta obra “é unha peza imprescindible para preservar o legado da parroquia, porque reúne voces do alumnado e profesoras que pasaron pola escola ao longo de case setenta anos, ata o seu peche”.

La regidora añadió que esta pieza audiovisual servirá también para “rendir homenaxe ás persoas que fixeron posible a transmisión do coñecemento, á comunidade educativa e á memoria colectiva de Limodre.

Reencuentro de alumnas del Grupo Escolar de Hijos de Limodre, en Fene, por su centenario

Más información

Desde el Consistorio fenés subrayan, asimismo, el “enorme traballo” llevado a cabo por la asociación vecinal, encargada de la documentación, la coordinación y la guionización del proyecto, así como la “sensibilidade de Iago Varela á hora de converter esas lembranzas nun documento audiovisual que permanecerá para as futuras xeracións”.

Cabe señalar que el estreno de esta obra se enmarca en el programa de actividades conmemorativas del centenario de la Sociedade Hijos de Limodre, que incluyó también la exposición “Cen anos de escola”.

Además, durante el rodaje de este documental que este sábado verá la luz se fraguó la idea de organizar una cena y recrear una de las instantáneas que se realizaban en las escalinatas, un encuentro que recogió este Diario y que tuvo lugar en agosto de 2025.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Santa Mariña Feira de Nadal

Mercadillo de San Valentín en el local social de O Lago en Doniños
Redacción
El ideal gallego

Espazo Branco organiza una nueva sesión de “mindfulness” con vermú en su sede de Ferrol
Redacción
Selfie bajo la lluvia de Leire Urzaiz y Tania Llasera

Tortilla en O Puntal y licor café en O Mesón: el paso de Tania Llasera por Cedeira y Valdoviño
Marta Corral
La jornada de este viernes se celebró en el Edificio Social de Ferrol

Las futuras profesionales de la atención a la dependencia se acercan a los servicios reales del Concello de Ferrol
Redacción