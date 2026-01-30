Limodre recupera su pasado educativo en el documental “A Escola da Memoria”

Grabación del documental fenés Concello

La memoria de las aulas de Limodre cobrará vida en la tarde de este sábado. La iglesia de la parroquia se convertirá (18.00 horas) en una sala de cine improvisada para acoger el estreno de “A Escola da Memoria”, una obra impulsada por la entidad vecinal, en colaboración con el Concello, que recupera la historia de la antigua escuela del lugar por medio de las voces de su alumnado entre 1932 y 2000, “convirtiéndose nun valioso legado audiovisual para a comunidade”, expone el Consistorio de Fene.

Bajo la dirección de Iago Varela, la cinta se presenta como un ejercicio de preservación histórica. En este sentido, este mediometraje no solamente recoge archivos fotográficos y documentos cedidos por los vecinos y vecinas, sino que se fundamenta en el relato oral de los que, en su momento, fueron estudiantes o docentes en el centro.

Limodre celebra este sábado cien años de memoria, emigración y escuela Más información

El ejecutivo local explica que, durante el acto, los protagonistas recibirán un reconocimiento público en agradecimiento por su participación. El regalo consistirá, revela el Concello, en una lámina del pintor Bello Piñeiro, “artista estreitamente vinculado á Sociedade de Instrucción Hijos de Limodre e á propia escola, e cuxos debuxos formaban parte da tradición da entidade como presente institucional cando acudían persoas relevantes a impartir charlas ou conferencias”, expone el Ayuntamiento.

Homenaje

La alcaldesa, Sandra Permuy, aseveró que esta obra “é unha peza imprescindible para preservar o legado da parroquia, porque reúne voces do alumnado e profesoras que pasaron pola escola ao longo de case setenta anos, ata o seu peche”.

La regidora añadió que esta pieza audiovisual servirá también para “rendir homenaxe ás persoas que fixeron posible a transmisión do coñecemento, á comunidade educativa e á memoria colectiva de Limodre.

Reencuentro de alumnas del Grupo Escolar de Hijos de Limodre, en Fene, por su centenario Más información

Desde el Consistorio fenés subrayan, asimismo, el “enorme traballo” llevado a cabo por la asociación vecinal, encargada de la documentación, la coordinación y la guionización del proyecto, así como la “sensibilidade de Iago Varela á hora de converter esas lembranzas nun documento audiovisual que permanecerá para as futuras xeracións”.

Cabe señalar que el estreno de esta obra se enmarca en el programa de actividades conmemorativas del centenario de la Sociedade Hijos de Limodre, que incluyó también la exposición “Cen anos de escola”.

Además, durante el rodaje de este documental que este sábado verá la luz se fraguó la idea de organizar una cena y recrear una de las instantáneas que se realizaban en las escalinatas, un encuentro que recogió este Diario y que tuvo lugar en agosto de 2025.