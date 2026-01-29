Maniños, única zona de Ferrolterra infestada por la polilla de la patata

La polilla de la patata está remitiendo y en estos momentos solo una parroquia de la comarca, San Salvador de Maniños, en el concello de Fene, continúa como zona infestada, una situación que comparte con Abegondo y Cañás y Paleo en Carral. Con respecto al año pasado, pierden esa categoría San Xián, en Cabanas; A Pedra, en Cariño; y Barallobre, también en Fene, que pasan a ser zona tampón, es decir, una área delimitada en la que se puede plantar patata pero con una serie de condiciones, como la obligación de comunicar “inmediatamente despois da sementeira e, en todo caso, antes do 1 de abril, todas as parcelas cultivadas” con este tubérculo. El objetivo es someterlas a una vigilancia especial para detectar una posible dispersión.

La menor incidencia de la plaga de Tecia solanivora Povolny es general. Además de las parroquias de San Xián, A Pedra y Barallobre, continúan como zonas tampón Laraxe –también en Cabanas–; Limodre –Fene–; y Santiago de Franza y San Xoán de Piñeiro, ambas en Mugardos.

Además, pasan a ser áreas de cultivo libres y, por lo tanto, sin la obligación de implantar medidas fitosanitarias de ningún tipo hasta siete parroquias que hace un año eran zonas tampón: San Bartolomeu, Landoi y Sismundi, en Cariño; Régoa, en Cedeira; Magalofes y Perlío, en Fene; y San Xurxo, en Moeche.

En ellas no se detectó la presencia del organismo nocivo durante los dos últimos años, de ahí que sean ya libres.