Diario de Ferrol

Fene

Fene destina 157.000 euros a la regeneración integral del vial Rúa Fonte

El Concello destaca la gran carga de tráfico que soporta y su importancia por dar acceso a numerosas viviendas

Redacción
29/01/2026 17:55
Mapa aéreo de la zona de intervención
Mapa aéreo de la zona de intervención
Concello
El Concello de Fene ha puesto en marcha los trámites para la rehabilitación del vial Rúa Fonte, una infraestructura que soporta una gran carga de tráfico, especialmente en los meses de verano. Así, el ejecutivo local tiene abierto el proceso de licitación de las obras, con una inversión de 165.960,50 euros –que se financiará con cargo al POS+ Adicional de la Diputación– hasta el 12 de febrero.

El objetivo principal de la intervención es subsanar el evidente deterioro de la calzada, que presenta numerosas irregularidades debido al paso del tiempo, el efecto de las lluvias y la intensa circulación.

Maniños, única zona de Ferrolterra infestada por la polilla de la patata

Más información

Así las cosas, el pliego recoge no solamente la renovación completa del firme –se ampliará la carretera en tramos estrechos–, sino también la modernización de las infraestructuras hidráulicas subterráneas. En este sentido, se instalará una nueva recogida de pluviales, pozos de registro y sumideros, manteniendo la actual red de saneamiento.

La alcaldesa, Sandra Permuy, destacó la relevancia de esta actuación “nunha rúa que presta servizo directo a numerosas vivendas unifamiliares e funciona como vía de acceso a algunhas das principais praias do concello, polo que a súa mellora é unha prioridade tanto para a mobilidade cotiá como para o atractivo turístico do municipio”, aseveró la regidora, añadiendo que se trata de unos trabajos “necesarios e agardados pola veciñanza, que permitirán gañar en seguridade e calidade urbana”.

