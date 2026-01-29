El comité de Navantia Fene prevé un 2026 “sin trabajo”

Visita al astillero fenés Emilio Cortizas

La sección sindical de CCOO en Navantia Fene incluye en su propuesta para el plan industrial 2025-2029 la necesidad de “retomar la construcción naval” y nuevas inversiones para abandonar la “situación de infrautilización” en la que, sostiene, se encuentra la factoría de Perlío.

El sindicato prevé un 2026 “sin carga de trabajo” y recalca que el astillero “no debe dedicarse solo a la eólica marina; necesitamos diversificar”.

Así, cree que con la especialización en cimentaciones y eólica flotante la factoría “demostró una avanzada capacidad industrial”, por lo que considera vital “dar el siguiente paso”, es decir, recuperar la construcción naval y los servicios core, modernizarse y reducir la subcontratación.

En esa línea, la sección sindical de CCOO apuesta por reactivar el taller de bloques planos, reforzar la ingeniería propia, planificar el relevo generacional y crear un departamento de I+D+i, además de disminuir la “subcontratación estructural al 30-35%”.

Entre otras demandas, el sindicato explica que es necesaria la creación de un equipo propio de ingeniería y también el “control directo de los trabajos realizados con plantilla propia” en áreas como montaje, calderería y soldadura.

Es esencial, defiende CCOO, que se dote al astillero de personal “para poder abordar un proyecto completo” y ampliar el personal contraincendios, de prevención de riesgos y disponer de un médico en horario de mañana, pues Fene es “el único centro de producción sin médico propio”.

Intensificar el mantenimiento es otra de las demandas de la sección sindical de CCOO, que incide en que debe invertirse en maquinaria y equipos como “una línea de paneles y perfiles, medios de elevación y equipos de corte y sistemas digitales”.

De este modo, Navantia Fene podría retomar la construcción naval a corto plazo con una asignación estable de módulos y bloques y, a medio, con la renovación de los dos diques actuales.