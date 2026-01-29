Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

El comité de Navantia Fene prevé un 2026 “sin trabajo”

Considera vital “dar el siguiente paso” y recuperar la construcción naval en la antigua Astano

Redacción
29/01/2026 00:01
Acto en el astillero fenés
Visita al astillero fenés
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La sección sindical de CCOO en Navantia Fene incluye en su propuesta para el plan industrial 2025-2029 la necesidad de “retomar la construcción naval” y nuevas inversiones para abandonar la “situación de infrautilización” en la que, sostiene, se encuentra la factoría de Perlío. 

El sindicato prevé un 2026 “sin carga de trabajo” y recalca que el astillero “no debe dedicarse solo a la eólica marina; necesitamos diversificar”. 

Así, cree que con la especialización en cimentaciones y eólica flotante la factoría “demostró una avanzada capacidad industrial”, por lo que considera vital “dar el siguiente paso”, es decir, recuperar la construcción naval y los servicios core, modernizarse y reducir la subcontratación. 

En esa línea, la sección sindical de CCOO apuesta por reactivar el taller de bloques planos, reforzar la ingeniería propia, planificar el relevo generacional y crear un departamento de I+D+i, además de disminuir la “subcontratación estructural al 30-35%”. 

Entre otras demandas, el sindicato explica que es necesaria la creación de un equipo propio de ingeniería y también el “control directo de los trabajos realizados con plantilla propia” en áreas como montaje, calderería y soldadura. 

Es esencial, defiende CCOO, que se dote al astillero de personal “para poder abordar un proyecto completo” y ampliar el personal contraincendios, de prevención de riesgos y disponer de un médico en horario de mañana, pues Fene es “el único centro de producción sin médico propio”. 

Intensificar el mantenimiento es otra de las demandas de la sección sindical de CCOO, que incide en que debe invertirse en maquinaria y equipos como “una línea de paneles y perfiles, medios de elevación y equipos de corte y sistemas digitales”. 

De este modo, Navantia Fene podría retomar la construcción naval a corto plazo con una asignación estable de módulos y bloques y, a medio, con la renovación de los dos diques actuales. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen del encierro que se realizó a finales de año en el IES de Catabois

La comunidad educativa alcanza uno de sus días de cierre más intensos implicando a Ferrol
Redacción
El líder del proyecto ganador del accésit en la categoría de Ciencias Técnicas, ayer en el Pazo de San Roque

Javier Pernas recibe un premio por el desarrollo de un método en la construcción de buques
Redacción
Exponav Sala Carlos III inaguración expo arquitectos

A Escola Técnica de Arquitectura da UDC celebra os 50 anos cunha exposición en Ferrol
Redacción
El Panadería Santy Sin Gluten es cuarto, a dos puntos de la segunda posición

Una jornada marcada por los duelos fratricidas del Tenis de Mesa Narón
Iago Couce