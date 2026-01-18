Entran a robar por el método del butrón en la farmacia de Fene

El agujero por el que se supone debieron acceder los ladrones Cedida

Roban en la farmacia de Fene, situada en la carretera de A Fraga esta noche. Los vecinos del lugar constataron a primera hora de la mañana de este domingo que uno de los cristales del negocio estaba roto y dieron la voz de alarma. Hasta el momento se desconoce qué han sustraído.

A las nueve y cuarto de la mañana el lugar estaba en completa calma, con el agujero del cristal sin tapar, de modo que los vecinos que se lo encontraron pensaban que no se había dado aviso todavía a los propietarios ni a la Guardia Civil o Policía Local.

a LAS 09.15 de esta mañana el agujero permanecía sin tapar y las instalaciones cerradas y sin presencia ni de propietarios ni de agentes de la Policía Local o Guardia Civil Cedida

"A Policía Local de Fene marcha durmir todas as noites e eso o saben moi ben os cacos", explica uno de los residentes de uno de los edificios del lugar. También asegura que no se escuchó ningún ruido durante la noche. "Eso o fan sen facer ruido ningún, pouco a pouco, e ninguén se entera", advertía otra vecina que se acercó al punto.

Miguel, otro vecino del municipio que pasaba por la zona sobre las 09,15 horas y facilitó las fotos que acompañan esta noticia, se mostró extrañado también de que no se hubiera tapado el butrón en cuestión. "Por aquí accede al interior de la farmacia una persona tranquilamente", explicaba en referencia al agujero realizado.