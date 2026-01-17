Mi cuenta

Fene se prepara para el “aluvión” de comparsas el Miércoles de Ceniza

El Concello organiza la fiesta infantil el martes, con merienda y el colofón de la orquesta Marbella

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
17/01/2026 17:13
Desfile de comparsas en Fene el pasado 2025
Desfile de comparsas en Fene el pasado 2025
Jorge Meis
Los municipios de la comarca se preparan estos días para la celebración del Entroido, una semana en la que las calles de las localidades cobran vida con los desfiles y festivales de comparsas. Es el caso de Fene, que ha abierto el plazo de inscripción para aquellas agrupaciones que quieran tomar parte en el tradicional recorrido que tiene lugar cada Miércoles de Ceniza.

En la jornada previa, el martes 17 de febrero, se llevará a cabo además (bajo carpa) la fiesta infantil, con recompensa en forma de merienda para los menores que se acerquen disfrazados. La iniciativa, en colaboración con la AC O Tadetas, comenzará a las seis de la tarde y la orquesta Marbella, a partir de las 21.00, pondrá el colofón a la celebración.

Desfile

Ya el miércoles, las comparsas participantes se concentrarán a las 17.45 horas en la calle San Salvador (junto a la pista polideportiva del CCRD Perlío) para iniciar su recorrido hasta culminar en la avenida del Concello.

Galería

Los más pequeños protagonizan el Entroido en Fene y Neda: las imágenes de la fiesta

Fene festa infantil de Entroido (Jorge Meis) (2)Ver más imágenes

Allí tendrá lugar la actuación de los diferentes grupos, además de la lectura del Testamento y la quema do Entroido. Las fenesas y feneses despedirán el carnaval con un espectáculo pirotécnico en el parque Castelao

