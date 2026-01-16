Nace un proyecto en Fene para ensalzar el papel que tuvieron las mujeres en la reconversión naval

Un instante de la rueda de prensa Jorge Meis

La casa consistorial de Fene acogió este viernes el acto de presentación de “Mulleres da Reconversión”, un proyecto que impulsa la Diputación en el marco de su programación especial con motivo del 8M y que busca ensalzar la importancia de las mujeres en el proceso de transformación del astillero fenés, un periodo que afectó no solamente al municipio, sino a toda la comarca de Ferrolterra.

“Queremos poñer en valor a necesidade de recoñecer o papel das mulleres non só como acompañantes, senón como suxeitos activos, que sostiveron en silencio, moitas veces, toda a historia industrial e social desta comarca”, aseveró durante el acto la diputada de Igualdade del organismo provincial, Sol Agra, que compareció en compañía de la directora de Navantia Fene, Carla Chawla, y de la regidora de la localidad, Sandra Permuy.

Esta iniciativa, que comenzó a finales del pasado ejercicio en su fase de documentación, culminará con la presentación pública de un documental, una exposición y la publicación de un archivo digital en la web del Concello “para que todos podan coñecer este proxecto de carácter feminista, reivindicativo e de historia colectiva”, apuntó la diputada.

Mientras, la responsable del astillero mostró el compromiso de la compañía pública con el proyecto. “Toda la colaboración por parte de Navantia para que se puedan llevar a cabo visitas dentro de las instalaciones y ellas revivan lo que, en su día, vivían en sus casas”, dijo.

Orgullo

“Lembro como pasei a ser, coma tantas, filla da reconversión”, declaró por su parte, emocionada, Permuy. La alcaldesa recordó el impacto que tuvieron las sucesivas crisis del naval en el concello. “Foi algo que entrou nas casas, que se sentou nas cociñas, que se meteu nos barrios e nas familias. Foi medo, incerteza, foi rabia. Pero tamén foi solidariedade, apoio mutuo e moita dignidade”, aseveró la regidora, remarcando la importancia de ensalzar el papel de aquellas mujeres “nas dinámicas de coidados, apoio, resistencia e loita colectiva. Foron a columna vertebral das familias e das mobilizacións sociais en defensa do emprego, da dignidade e dos dereitos laborais”.

La responsable municipal destacó, asimismo, la colaboración con el tejido asociativo fenés para sacar adelante esta iniciativa. “Este non é un proxecto de despacho; é un proxecto que sae aos barrios, ás parroquias, e sae das historias das vidas da xente. E para min, como alcaldesa, muller e filla da reconversión, é un orgullo que Fene sexa escenario desta iniciativa. Porque sen as mulleres, a historia estaría incompleta”.