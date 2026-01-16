Los vecinos y vecinas de Fene de más de 60 años podrán formarse en competencias digitales

Una de las formaciones que impulsa la Fundación Cibervoluntarios FC

El Consistorio de Fene , en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, ha puesto en marcha una nueva campaña de alfabetización digital destinada a la población de más de 60 años. Se trata de una iniciativa gratuita que busca reducir la brecha tecnológica y dotar a las personas mayores de autonomía en el manejo de las nuevas tecnologías.

El programa, denominado “YoConecto”, se desarrollará entre el 2 y el 12 de febrero y ofrece una enseñanza adaptada a todos los niveles, por lo que no se requieren conocimientos previos. El objetivo principal es que los participantes aprendan a navegar de forma segura por internet, gestionar sus cuentas en la banca digital o realizar trámites con la Administración electrónica.

Nace un proyecto en Fene para ensalzar el papel que tuvieron las mujeres en la reconversión naval Más información

La formación abarca, asimismo, el uso creativo de redes sociales, las videollamadas y el descubrimiento de distintas aplicaciones de utilidad. Así, la propuesta se divide en dos talleres: “Apps para xestionar trámites na internet” (se celebrará el 2, 4, 9 y 11 de febrero) y “Comunica con confianza: WhatsApp e Telegram” (en las jornadas del 3, 5, 10 y 12 de febrero). La iniciativa cuenta con apoyo de los fondos europeos Next Generation.