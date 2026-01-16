Los vecinos y vecinas de Fene de más de 60 años podrán formarse en competencias digitales
Concello y Fundación Cibervoluntarios impulsan dos talleres el próximo mes de febrero
El Consistorio de Fene , en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, ha puesto en marcha una nueva campaña de alfabetización digital destinada a la población de más de 60 años. Se trata de una iniciativa gratuita que busca reducir la brecha tecnológica y dotar a las personas mayores de autonomía en el manejo de las nuevas tecnologías.
El programa, denominado “YoConecto”, se desarrollará entre el 2 y el 12 de febrero y ofrece una enseñanza adaptada a todos los niveles, por lo que no se requieren conocimientos previos. El objetivo principal es que los participantes aprendan a navegar de forma segura por internet, gestionar sus cuentas en la banca digital o realizar trámites con la Administración electrónica.
La formación abarca, asimismo, el uso creativo de redes sociales, las videollamadas y el descubrimiento de distintas aplicaciones de utilidad. Así, la propuesta se divide en dos talleres: “Apps para xestionar trámites na internet” (se celebrará el 2, 4, 9 y 11 de febrero) y “Comunica con confianza: WhatsApp e Telegram” (en las jornadas del 3, 5, 10 y 12 de febrero). La iniciativa cuenta con apoyo de los fondos europeos Next Generation.