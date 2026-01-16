Herido grave un trabajador de la auxiliar Irluc en Navantia Fene

El accidente se produjo en el almacén general Daniel Alexandre

Un trabajador de la compañía auxiliar Irluc, subcontratada por Windwaves para realizar trabajos de soldadura y montaje mecánico, resultó este viernes herido de gravedad tras sufrir un traumatismo en la cara durante una maniobra en el almacén general de Navantia Fene.

La presidenta del comité de empresa de la factoría de Perlío, Adela López, quiso enviar un mensaje de ánimo a la familia del joven, de unos 30 años de edad, según avanzó. Aseguró la portavoz de la parte social del astillero que el operario fue trasladado directamente al Arquitecto Marcide y, de allí, al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde está siendo atendido.