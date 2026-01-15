Perlío, en Fene, celebra este domingo la IV Festa do Caldo con música en vivo

Imagen de archivo de una edición anterior de la Festa do Caldo Jorge Meis

El Círculo Cultural Recreativo e Deportivo (CCRD) Perlío organiza este domingo 18 de enero la cuarta edición de la Festa do Caldo, una cita gastronómica que se consolida en el calendario del municipio y de la comarca.

El encuentro tendrá lugar en el local social de la entidad (14.30 horas), en el que se ofrecerá un menú completo de lo más tradicional, con caldo, lacón asado con patatas, vino, pan, café, chupito y sobremesa. El coste será de 15 euros para los socios y de 25 para el resto de personas.

Setenta raciones de caldo servidas en Perlío en la primera edición de la fiesta tras el Covid Más información

Al término de la comida, la cita estará amenizada con la actuación en directo de Patri. “A Festa do Caldo é a escusa perfecta para xuntarnos arredor da mesa, recuperar sabores de sempre e fortalecer os lazos entre socios, familias e amigos”, aseguran desde la organización, animando a la ciudadanía a tomar parte.