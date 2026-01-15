Mi cuenta

Fene

Fene impulsa un año más sus espacios de encuentro del proyecto Indira

La iniciativa, dirigida a mujeres, se desarrollará de febrero a mayo

Redacción
15/01/2026 19:03
Uno de los encuentros del Proyecto Indira
Uno de los encuentros del Proyecto Indira
Emilio Cortizas
El Concello de Fene, a través del departamento de Igualdade, impulsa un año más –lo hace desde 2018– sus Espazos para Mulleres, una iniciativa enmarcada en el proyecto Indira, que busca dotar a las vecinas de un lugar en el que puedan “experimentar, coñecerse, crecer xuntas, relaxarse e gozar”. Por medio de encuentros semanales, se abordarán diferentes temas relacionados con el desarrollo personal y la salud de las participantes “en todas as súas dimensións”.

Fene y Neda impulsan los programas municipales en materia de igualdad de género

Más información

Se desarrollará de febrero a mayo, con una sesión de dos horas cada miércoles. Las interesadas en participar pueden inscribirse desde la jornada de este 15 de enero y hasta la del próximo día 30 de enero en el departamento de Servizos Sociais (981 342 607).

