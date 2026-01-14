Mi cuenta

Fene

La alcaldesa de Fene insta al Gobierno a diversificar la actividad en el astillero

La regidora apoya las demandas de los trabajadores de las auxiliares

Redacción
14/01/2026 22:29
Reunión de la regidora con trabajadores de las auxiliares
Reunión de la regidora con trabajadores de las auxiliares
Cedida
La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, aseguró tras la visita institucional que realizó el pasado martes al astillero que la actividad que se desarrolla en él tiene que estar “diversificada”. “O estaleiro ten que ser unha empresa completa, con capacidade para afrontar distintos tipos de proxectos, non só vinculados á eólica mariña, senón tamén á construción naval e ás reparacións, que son liñas estratéxicas para garantir carga de traballo estable e emprego de calidade”.

La regidora incidió en que Fene “non pode resignarse a depender dun único sector” e insistió en que “a diversificación é clave para asegurar o futuro do estaleiro e de toda a súa contorna industrial”, por lo que reclama a las administraciones y a la propia empresa que “aposten por dotar a Navantia Fene das infraestruturas necesarias para competir en igualdade de condicións noutros eidos nos que hai mercado e demanda real”.

Permuy, que estuvo acompañada por los diputados de su organización, el BNG, Néstor Rego –en el Congreso– y Mon Fernández –en el Parlamento autonómico–, también tuvo ocasión de conocer el posicionamiento de los representantes sindicales de la industria auxiliar. Así, estos le trasladaron su “fonda preocupación” por la disminución de carga de trabajo prevista en la eólica marina “nos próximos meses”, alertando de la posibilidad “dun parón temporal”. Además, explicaron que es “necesario diversificar e reforzar” las líneas de negocio del astillero, “apostando con máis decisión pola área das reparacións navais, un ámbito no que existe persoal cualificado e capacidade técnica”.

Además, los sindicatos defienden la construcción de un dique de grandes dimensiones en Fene para reparaciones –otro cubierto para nuevas construcciones en Ferrol–, pues, aseguran, su inexistencia está provocando que Navantia “perda importantes oportunidades de negocio”. 

