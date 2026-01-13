Las imágenes premiadas en el certamen internacional Luís Ksado pueden verse en Fene

Exposición de las obras ganadoras del premio Luis Ksado Jorge Meis

Las fotografías ganadoras y finalistas del 19º premio internacional Luís Ksado de creación fotográfica de la Diputación de A Coruña se muestran en este mes de enero en la Casa de la Cultura de Fene. La exposición se abrió al público en la jornada de este martes y estará en la sala fenesa hasta el próximo 28 de enero en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas –de lunes a viernes– , y de 10.00 a 13.00 horas –los sábados–. Las personas que se acerquen a ver la muestra recibirán un catálogo de la misma, hasta fin de existencias.

En la exposición destacan las obras “I gotta change”, de Juan Manuel de la Quintana, ganador del certamen en 2025, cuya serie fue escogida por el jurado por tratar con especial sensibilidad y rigor el tema de la salud mental; “L’horta sud”, de Óscar Corral, mención de honor con una serie que aborda los efectos de la DANA; y las series finalistas “Metamorfosis”, “As leccións esquecidas”, “Sitio aparte do mundo” y “Entre el tiempo y él sabor, el mar, una memoria visual”, de los fotógrafos Carlos Folgoso, Raquel López, Stéphane Lutier y Miguel Muñiz, respectivamente.

El premio artístico Luis Ksado está comisariado por el fotógrafo Xurxo Lobato y tiene como objetivo servir de plataforma de impulso a la creación fotográfica contemporánea y como espacio para visibilizar proyectos que, como el del ganador del certamen, el madrileño Juan de la Quintana –que centra en la temática de la salud mental su obra–, “contribúen a enriquecer o debate social a través de la imagen”, explican desde el Concello fenés.