Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

Fene buzonea 6.000 folletos para impulsar el uso del Punto Limpio y poner fin al abandono de enseres

El Concello ha detectado un aumento de las conductas incívicas en las últimas semanas

Redacción
09/01/2026 17:46
Ejemplo de conducta incívica en Fene
Ejemplo de conducta incívica en Fene
Concello
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Con el objetivo de erradicar los vertidos incontrolados y mejorar la imagen del municipio, el Ayuntamiento de Fene ha puesto en marcha esta semana una intensa campaña de concienciación sobre la gestión de residuos.

La iniciativa, impulsada desde la Concejalía de Medio Ambiente, incluye el envío de 6.000 folletos a los hogares feneses para recordar la ubicación, horarios y normas de uso del Punto Limpio de Vilar do Colo. La responsable del área, Cristina García, explica la necesidad de este refuerzo informativo tras detectarse un repunte de los comportamientos inadecuados en el depósito de enseres.

Manter limpo Fene é cousa de todas e todos. Temos recursos, temos servizos e temos alternativas para xestionar correctamente os residuos, polo que non se xustifican as condutas incívicas”, asegura la responsable municipal.

Diez toneladas de basura en las calles de Fene que deberían ir a parar al Punto Limpio

Más información

Desde el Consistorio recuerdan que las instalaciones del polígono disponen de diferentes contenedores y zonas específicas para la separación de los residuos y que su horario de apertura abarca de lunes a viernes –de 16.00 a 20.00 horas– y también el fin de semana –sábados de 09.00 a 14.00–.

El ejecutivo fenés remarca, asimismo, que la vecindad dispone de un servicio de recogida de voluminosos a pie de contenedor –los martes por la noche en las zonas de Perlío, San Valentín, Fene, Sillobre, Magalofes y Vilar do Colo, mientras que los miércoles está operativo, también en horario nocturno, en Barallobre, Maniños y Sillobre–.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Un momento de la visita a las instalaciones educativas fenesas

El CPI A Xunqueira de Fene dispone de nuevas carpinterías tras una inversión de 30.000 euros
Redacción
La titular del departamento autonómico en la firma

La Xunta amplía el dominio público en las Fragas con casi 11 hectáreas más
Redacción
Mapa de los túneles afectados

Las obras en el túnel de la AP-9 de Pedra do Couto provocarán cortes de tráfico durante tres meses
Redacción
Los locales, durante el duelo ante los madrileños

El Intasa San Sadurniño teje su primer triunfo para vestir la tercera Copa Príncipe
Miriam Tembrás