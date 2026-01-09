Fene buzonea 6.000 folletos para impulsar el uso del Punto Limpio y poner fin al abandono de enseres

Ejemplo de conducta incívica en Fene Concello

Con el objetivo de erradicar los vertidos incontrolados y mejorar la imagen del municipio, el Ayuntamiento de Fene ha puesto en marcha esta semana una intensa campaña de concienciación sobre la gestión de residuos.

La iniciativa, impulsada desde la Concejalía de Medio Ambiente, incluye el envío de 6.000 folletos a los hogares feneses para recordar la ubicación, horarios y normas de uso del Punto Limpio de Vilar do Colo. La responsable del área, Cristina García, explica la necesidad de este refuerzo informativo tras detectarse un repunte de los comportamientos inadecuados en el depósito de enseres.

“Manter limpo Fene é cousa de todas e todos. Temos recursos, temos servizos e temos alternativas para xestionar correctamente os residuos, polo que non se xustifican as condutas incívicas”, asegura la responsable municipal.

Diez toneladas de basura en las calles de Fene que deberían ir a parar al Punto Limpio Más información

Desde el Consistorio recuerdan que las instalaciones del polígono disponen de diferentes contenedores y zonas específicas para la separación de los residuos y que su horario de apertura abarca de lunes a viernes –de 16.00 a 20.00 horas– y también el fin de semana –sábados de 09.00 a 14.00–.

El ejecutivo fenés remarca, asimismo, que la vecindad dispone de un servicio de recogida de voluminosos a pie de contenedor –los martes por la noche en las zonas de Perlío, San Valentín, Fene, Sillobre, Magalofes y Vilar do Colo, mientras que los miércoles está operativo, también en horario nocturno, en Barallobre, Maniños y Sillobre–.