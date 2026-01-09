Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fene

El CPI A Xunqueira de Fene dispone de nuevas carpinterías tras una inversión de 30.000 euros

Las obras, que buscan mejorar la eficiencia de las instalaciones, contaron con financiación autonómica

Redacción
09/01/2026 17:42
Un momento de la visita a las instalaciones educativas fenesas
Un momento de la visita a las instalaciones educativas fenesas
Xunta
Las instalaciones del CPI A Xunqueira de Fene han mejorado su eficiencia energética. Así lo comprobaron este viernes la alcaldesa, Sandra Permuy, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que se desplazaron hasta el centro educativo para supervisar el resultado de los trabajos, acometidos por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP.

En concreto, las obras supusieron una inversión de poco más de 30.000 euros y consistieron en la sustitución de parte de la carpintería exterior del inmueble. Así las cosas, se cambiaron un total de diez ventanas –por unas nuevas de aluminio anodizado natural con apertura oscilobatiente, rotura de puente térmico y persianas–.

En el CEIP A Gándara habrá intervenciones tanto en el interior como en el exterior

Este año se reformarán integralmente el Leixa, Sofía Casanova y A Gándara

Más información

La representante autonómica recordó que esta intervención se enmarca entre las llevadas a cabo por el departamento gallego en el Plan de benestar e accesibilidade na escola –que se intensifica durante la época estival aprovechando el periodo no lectivo de los centros–.

“A estas actuacións de menor envergadura, súmanse outras de maior calado que elevan ata os 16 millóns de euros o investimento do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica no ámbito territorial, onde actualmente avánzase na execución de dúas grandes intervencións, a ampliación do CPI As Mirandas, en Ares, cun orzamento superior aos tres millóns e o cambio da cuberta do CEE Terra de Ferrol, valorada en preto de 600.000 euros”, recuerdan desde la Xunta.

Aneiros remarcó que también están comprometidas otras intervenciones futuras en la zona, como la ampliación del CIFP Ferrolterra (2,5 millones de euros–) la reforma de la cubierta del CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (700.000), la pista cubierta del IES Ricardo Carvalho Calero (650.000) y la del Concepción Arenal o la del pabellón del IES Ferrol Vello –estas dos últimas con el presupuesto todavía por confirmar–.

