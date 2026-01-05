Últimas plazas para las mujeres interesadas en participar en el PIE de la Mancomunidad

Participantes de una edición anterior del PIE de la Mancomunidad Xunta

El Ayuntamiento de Fene informa de las últimas plazas disponibles para que las vecinas interesadas se sumen al Programa Integrado de Emprego (PIE) que impulsa la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol.

Inteligencia Artificial y Big Data, limpieza industrial, comercio y logística, cocina, agricultura ecológica o soldadura son algunos de los contenidos sobre los versarán las distintas acciones de formación previstas en esta iniciativa.

Cabe recordar que el PIE va dirigido a mujeres en situación de desempleo, que estén inscritas como demandantes y que residan en cualquiera de los municipios participantes, a saber: Ares, Cedeira, Cabanas, Fene, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño.

La duración de este programa es de doce meses y en él se aportarán las herramientas necesarias “para mellorar a empregabilidade das participantes e lograr a súa inserción laboral”, expone el Concello.

Así las cosas, las interesadas en conocer más información sobre las características de esta iniciativa o inscribirse en la misma pueden dirigirse al Consistorio –a través del teléfono 981 492 767 o del correo electrónico orientación.laboral@fene.gal–.