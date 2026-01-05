Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

Últimas plazas para las mujeres interesadas en participar en el PIE de la Mancomunidad

IA, limpieza industrial, agricultura ecológica o soldadura son algunos de los contenidos sobre los que girarán las acciones formativas

Redacción
05/01/2026 16:56
Participantes de una edición anterior del PIE de la Mancomunidad
Participantes de una edición anterior del PIE de la Mancomunidad
Xunta
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Ayuntamiento de Fene informa de las últimas plazas disponibles para que las vecinas interesadas se sumen al Programa Integrado de Emprego (PIE) que impulsa la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol.

Inteligencia Artificial y Big Data, limpieza industrial, comercio y logística, cocina, agricultura ecológica o soldadura son algunos de los contenidos sobre los versarán las distintas acciones de formación previstas en esta iniciativa.

Imagen de archivo de una edición anteriore del Programa Integrado Emprego As Pontes

As Pontes, As Somozas y A Capela se alían en un nuevo programa integrado de empleo

Más información

Cabe recordar que el PIE va dirigido a mujeres en situación de desempleo, que estén inscritas como demandantes y que residan en cualquiera de los municipios participantes, a saber: Ares, Cedeira, Cabanas, Fene, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño.

La duración de este programa es de doce meses y en él se aportarán las herramientas necesarias “para mellorar a empregabilidade das participantes e lograr a súa inserción laboral”, expone el Concello.

Así las cosas, las interesadas en conocer más información sobre las características de esta iniciativa o inscribirse en la misma pueden dirigirse al Consistorio –a través del teléfono 981 492 767 o del correo electrónico orientación.laboral@fene.gal–.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ministro admitió en diciembre que sabía de la protesta del Foro Cidadán polo Ferrocarril

Sumar visibiliza el problema del transporte en Ferrolterra a través de una carta a Óscar Puente
Redacción
El inspector principal y jefe de la Policía Local de Ferrol, José Antonio Chao

La Xunta reconoce la labor del jefe de la Policía Local de Ferrol y del comandante de la Fupro
Redacción
El encargo tendrá un plazo de ejecución de tres meses

Arranca la licitación de las obras de mejora de varios caminos en el rural ferrolano
J Guzmán
La hilera de nichos del extremo sur ya está finalizada y el hormigonado del acceso a la nueva zona también se ha completado

El Concello no concederá más prórrogas a las obras del cementerio municipal
J Guzmán