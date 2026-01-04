Fene busca modernizar su flota de recogida de basura con dos camiones

Imagen de archivo de dos operarios del servicio ferrolano Jorge Meis

Fene ha sacado a licitación el pliego de prescripciones técnicas para renovar parcialmente su flota de recogida de basuras. El gobierno local que dirige Sandra Permuy busca contratar, mediante un sistema de renting, el suministro de dos camiones recolectores de residuos sólidos urbanos, que darán servicio a dos áreas diferentes del municipio.

El contrato estipula que deberán estar operativos y entregados en un plazo máximo de dos meses desde la formalización del acuerdo –el proceso se encuentra todavía en fase de evaluación– y el presupuesto base fijado para ambos lotes es de 194.400 euros (impuestos incluidos), unos 3.267 mensuales por cada uno de los vehículos.

Características

Tal y como figura en el documento de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se trata de camiones de chasis rígido con una capacidad de carga de doce metros cúbicos. Para asegurar la sostenibilidad y la potencia, se exige que cuenten con motores diésel o híbridos de aproximadamente 265 CV, cumpliendo con la normativa de emisiones europea.

Otro de los puntos en los que la Concejalía de Obras e Servizos pone el foco en la licitación es la seguridad, tanto de operarios como de vecinos.En este sentido, los camiones estarán equipados con cámaras de visión trasera y lateral, avisadores sonoros de marcha atrás y una limitación de velocidad calibrada a 90 km/h.

Fene se engalana: flores de temporada, control ambiental y más limpieza en parques y jardines Más información

Además, el sistema de carga trasera incluirá botoneras y mamparas para proteger al personal durante el ciclo de compactación de los residuos. Los vehículos deberán estar, asimismo, diseñados para recoger tanto los contenedores estándar de hasta 1.100 litros como para operar la plataforma de los colectores subterráneos mediante toma hidráulica.

El contrato obliga a la empresa adjudicataria a cubrir el mantenimiento integral, incluyendo revisiones, cambios de neumáticos y reparaciones por desgaste. El pliego establece, además, una cláusula de garantía. En este sentido, fija que, en caso de avería que inmovilice uno de los camiones, la empresa deberá entregar otro de sustitución de características similares en un plazo máximo de 48 horas para que el servicio no sufra interrupciones. Por último, aunque se admiten vehículos matriculados a partir de 2011, estos no podrán superar los 130.000 kilómetros a su entrega y deberán encontrarse en perfecto “estado funcional y estético”.