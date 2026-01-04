Mi cuenta

Fene

Cinco propuestas navideñas de Fene resultan ganadoras en el Certame de Decoración de Nadal del Concello

Todas las ganadoras se llevarán una cesta de productos de establecimientos locales

Redacción
04/01/2026 23:32
El portal de Ángela Reis fue merecedor de una mención especial
El Concello de Fene ha hecho públicos los nombres de las propuestas ganadoras de la segunda edición de su Certamen de Decoración de Nadal, figurando un total de cinco galardones en las cuatro categorías previstas. 

En la modalidad de vivienda unifamiliar, la iniciativa vencedora fue la de Lorena Breijo González, de la parroquia de Barallobre, mientras que la más votada en la de “fachadas, balcóns e xanelas” fue María del Carmen, de Sillobre, que hizo doblete al adjudicarse también el trofeo al mejor portal. 

En este caso, el Concello acordó otorgar una mención especial al de Ángela Reis Raimunde, de San Valentín, con un recibidor muy trabajado y tradicional. Finalmente, El Baúl de Bego fue el escaparate mejor valorado. Todas las ganadoras se llevarán una cesta de productos de establecimientos locales que se le entregará al finalizar la cabalgata de Reyes de este lunes. 

San Sadurniño

La campaña que impulsa el Concello para dinamizar el comercio sadurniñense culminará el próximo 7 de enero y hasta entonces la clientela puede todavía cubrir y depositar las papeletas que se entregan con las compras. El sorteo de lotes de productos alimentarios gallegos se hará el 12 de enero. 

