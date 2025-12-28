Mi cuenta

Diario de Ferrol

Estudo

“Política enerxética. Unha visión galega” preséntase este luns na asociación veciñal de Perlío

A Fundación Galiza Sempre participa no encontro ao que asistirá a alcaldesa de Fene, Sandra Permui

Redacción
28/12/2025 18:09
Un dos actos de presentación da Fundación Galiza Sempre
Un dos actos de presentación da Fundación Galiza Sempre
Xaquín Soliño
A Fundación Galiza Sempre presenta este luns 29, ás 19.00 horas na asociación veciñal de Perlío, o caderno da colección Ideas Impresas “Política enerxética. Unha visión galega”. Francisco da Silva e Fernando Branco, integrantes do Colectivo Bidán, serán protagonistas no acto, ao que asistirá a alcaldesa de Fene, Sandra Permui.

Este último número dedícase ao estudo da política enerxética na Comunidade e no resto do Estado, a partir do informe elaborado polo nomeado colectivo, do que tamén formaba parte o recentemente falecido Manuel Cabarcos.

O exemplar recompila 50 artigos publicados en distintas revistas e xornais ao longo dos últimos cinco anos, propoñendo unha radiografía do sistema eléctrico da que poderá dispór calquera das persoas asistentes, xa que o caderno se entregará de balde no acto.

Tanto esta obra como a última da colección, “Antimilitarismo na Galiza”, centran actualmente a actividade da Fundación Galiza Sempre, do Bloque Nacionalista Galego, que xa acumula once números nesta mesma serie.

Algúns dos títulos anteriormente lanzados poden ser “Galiza coa chave dos seus cartos” e “Ferrocarril en Galiza”, contidos cos que a entidade trata de achegar análises fundamentais para argumentar propostas sobre cuestións de debate social.

