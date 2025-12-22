Navantia Seanergies y Windar finalizan en Fene los 45 monopiles para el parque escocés de East Anglia Three

Una de las estructuras que zarparán hacia Escocia Cedida

Navantia Seanergies y Windar Renovables han concluido la fabricación de los 45 monopiles del parque eólico marino East Anglia Three que desarrolla Iberdrola en el Mar del Norte. Se pone fin así a un encargo que comenzó hace un año y medio en el astillero de Navantia Fene y que ha generado más de 900.000 horas de trabajo.

"Es un orgullo ver cómo se materializa esta colaboración con Iberdrola, que nos permite contribuir a la generación de energía limpia y, al mismo tiempo, apoyar la industrialización y crear empleo y riqueza en un sector estratégico para Europa", ha asegurado el director de la división de energías verdes del grupo naval público, Javier Herrador.

El presidente de Windar, Orlando Alonso, puso en valor el "extraordinario trabajo de todas las personas y compañías implicadas para responder a las necesidades de un cliente de primer nivel como Iberdrola", que está situando a España "a la vanguardia mundial renovables".

Segundo pedido

Este es el segundo pedido de monopiles que la alianza Navantia-Windar realiza para Iberdrola y el tercer de este tipo de cimentación que sale de las instalaciones de Perlío. Cada subestructura tiene alrededor de 84 metros de longitud y 10,6 de diámetro y pesa 1.800 toneladas.

Cabe recordar que estos elementos se destinan a una parte del East Anglia. Para el "One", Navantia Seanergies ya había construido una subestación y, junto a Windar, 42 jackets.

Cuando este parque entre en operación el año que viene, contará con una capacidad de generación de 1.400 MW, es decir, que podrá suministrar energía limpia a 1,3 millones de hogares.

Los trabajos para el East Anglia Three han coincidido en el tiempo con el desarrollo del programa de Windaker, en el Mar Báltico, con la fabricación de otros 21 monopiles.

La actividad en la factoría fenesa continúa con el programa de Dieppe Le Tréport, en la Bretaña francesa. Además, Navantia recuerda que se está llevando a cabo una actividad comercial muy intensa y en breve espera poder anunciar nuevos contratos.