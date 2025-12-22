Mi cuenta

Fene

Navantia Seanergies y Windar finalizan en Fene los 45 monopiles para el parque escocés de East Anglia Three

El proyecto que desarrolla Iberdrola permitirá suministrar energía a 1,3 millones de hogares

Redacción
22/12/2025 17:09
Navantia Seanergies y Windar Renovables han concluido la fabricación de los 45 monopiles del parque eólico marino East Anglia Three que desarrolla Iberdrola en el Mar del Norte. Se pone fin así a un encargo que comenzó hace un año y medio en el astillero de Navantia Fene y que ha generado más de 900.000 horas de trabajo

"Es un orgullo ver cómo se materializa esta colaboración con Iberdrola, que nos permite contribuir a la generación de energía limpia y, al mismo tiempo, apoyar la industrialización y crear empleo y riqueza en un sector estratégico para Europa", ha asegurado el director de la división de energías verdes del grupo naval público, Javier Herrador

El presidente de Windar, Orlando Alonso, puso en valor el "extraordinario trabajo de todas las personas y compañías implicadas para responder a las necesidades de un cliente de primer nivel como Iberdrola", que está situando a España "a la vanguardia mundial renovables". 

Segundo pedido

Este es el segundo pedido de monopiles que la alianza Navantia-Windar realiza para Iberdrola y el tercer de este tipo de cimentación que sale de las instalaciones de Perlío. Cada subestructura tiene alrededor de 84 metros de longitud y 10,6 de diámetro y pesa 1.800 toneladas. 

Cabe recordar que estos elementos se destinan a una parte del East Anglia. Para el "One", Navantia Seanergies ya había construido una subestación y, junto a Windar, 42 jackets. 

Los últimos monopiles para Iberdrola salidos de Fene ya están en el mar Báltico

Cuando este parque entre en operación el año que viene, contará con una capacidad de generación de 1.400 MW, es decir, que podrá suministrar energía limpia a 1,3 millones de hogares. 

Los trabajos para el East Anglia Three han coincidido en el tiempo con el desarrollo del programa de Windaker, en el Mar Báltico, con la fabricación de otros 21 monopiles. 

El buque “Seaway Albatross”, con las cinco estructuras a bordo, este domingo

Otras cinco jackets abandonan el astillero de Fene rumbo al Dieppe Le Tréport

La actividad en la factoría fenesa continúa con el programa de Dieppe Le Tréport, en la Bretaña francesa. Además, Navantia recuerda que se está llevando a cabo una actividad comercial muy intensa y en breve espera poder anunciar nuevos contratos. 

