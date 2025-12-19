El Concello de Fene y Navantia llegan a un acuerdo para crear una área recreativa
La parcela que cede la empresa está al lado del campo de fútbol de O Ramo
La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, y la directora de Navantia Fene, Carla Chawla, firmaron este viernes un convenio de colaboración para la cesión, por un periodo inicial de cuatro años, de una parcela propiedad del grupo naval en el Camiño do Carril, en Barallobre, para crear un nuevo espacio recreativo.
La finca está situada al lado del campo de fútbol de O Ramo y se acondicionará como área de esparcimiento. Así, se creará un itinerario peatonal y se instalará equipamiento, como mesas de picnic y bancos, “aproveitando a súa localización privilexiada con vistas ao mar”, señala el Ayuntamiento fenés.
La regidora afirmó, asimismo, que este convenio es “un exemplo da boa sintonía e da colaboración institucional entre o Concello e Navantia que permite poñer en valor espazos estratéxicos para o uso público”, puesto que supone “unha grande oportunidade para crear un novo espazo de encontro, aberto e accesíbel, que mellore a calidade de vida da veciñanza e reforce as relacións sociais nun entorno privilexiado como é a ría.