Fene prepara la selección de pajes reales para colaborar en la cabalgata de Reyes Magos

Los niños y niñas pueden apuntarse ya para participar en la cabalgata de Fene AEC

Desde este miércoles aquellos niños y niñas que quieran acompañar a Sus Majestades y a los distintos personajes que forman parte de la cabalgata de Reyes Magos, como pajes reales, a su paso por el concello de Fene el día 5, podrán inscribirse ya en el Concello.

De este modo, las familias de los/as pequeños, de entre 6 y 12 años, que deseen participar, tendrán que entregar debidamente cubierto, de forma presencial, el formulario de solicitud (descargable en www.fene.gal) a partir de las 8.30 horas de 17 de diciembre hasta las 00.00 horas del 29 de diciembre en el Registro General del Concello.

También se podrán remitir por vía telemática en la sede electrónica municipal (https://sede.fene.gal/sxc/gl/index.html) desde las 8.30 horas de mañana hasta finalizar el plazo establecido.

Se presentará una ficha por cada niño o niña, y cada persona podrá registar dos solicitudes como máximo (excepto, en el caso de hermanos que se podrán registrar todos/as). La selección de los pajes reales se realizará por orden de inscripción y el aforo es muy limitado.

Los seleccionados deberán venir a la Cabalgata caracterizados de pajes reales; pastoreso apalpadores. La organización contactará con las familias con antelación suficiente para indicarles la carroza en la que irán y los horarios.

El 5 de enero, día de la cabalgata, deberán estar a las 17.00 horas al pie de su carroza, en la calle San Salvador (Pista CCRD Perlío), donde se les acompañará para acomodarlos. Después se reunirán con sus familias en el Salón de Plenos para la recepción real.