Fene

Fene se prepara para una de sus citas más especiales del año, la fiesta de Nochevieja

La orquesta Origen y un DJ animarán la fiesta que se prolongará hasta las seis de la mañana

Redacción
14/12/2025 21:37
orquesta origen
La orquesta Origen animará la fiesta 
Cedida
Desde el Concello de Fene, y completando la programación navideña de estas fiestas, preparan ya uno de los eventos más esperados, su tradicional Festa de Ano Novo, que tendrá lugar en la plaza Alcalde Ramón José Souto González, a partir de la una de la mañana del día 1 de enero.

El cartel, que fue desvelado esta semana, contará con la actuación de la orquesta Origen, que ofrecerá un espectáculo pensado para todos los públicos, y, a continuación, sonará la música de un DJ; que animará la pista de baile hasta las seis de la mañana.

Como broche final, se ofrecerá chocolate con churros a los asistentes, manteniendo, de este modo, una de las tradiciones más queridas de esta jornada festiva.

La plaza dispondrá de una carpa en la que se contará, además, con barra y con servicio de guardarropa.

La alcaldesa de la localidad, Sandra Permuy, destacó que la fiesta de Año Nuevo “é unha das citas máis especiais do noso calendario, un momento para celebrar en comunidade e comezar o ano cheas e cheos de ilusión. Queremos que a veciñanza se achegue a compartir esta noite nun ambiente seguro, festivo e acolledor”.

La responsable de Promoción Económica e Turismo, Ángeles Coira, también resaltó que esta fiesta se suma a otras actividades programadas para estas fiestas como los concursos de escaparates, y decoración de fachadas, balcones y portales, para los cuales todavía está abierto el plazo de participación hasta el 18 de diciembre.

